Prva zvijezda Liverpula, Mohamed Salah, će navodno zatražiti transfer na ljeto.

Liverpul se muči ove sezone, a Mohamed Salah se navodno prezasitio ostrvskog fudbala i želi nove izazove u karijeri, pa je kako javlja "Fut Merkato" spreman da ode sa Enfilda na ljeto. Salah je ove sezone postao najbolji strelac Liverpula u Premijer Ligi ikada, prestigavši Robija Faulera na vječnoj listi, postigao je 129 golova. Ali nije zadovoljan u kom smjeru ide ekipa, kojoj "visi" i mjesto u Ligi Šampiona, a Egipćanin ne želi da gubi vrijeme.

Salah je u Liverpulu osvojio sve, sa "redsima" se popeo na krov Evrope 2019, sljedeće sezone osvojio je i dugo čekanu Premijer Ligu. Ove sezone je postigao 22 gola i 11 asistencija u svim takmičenjima, ali ni to nije dovoljno da se Liverpul uključi u borbu za prvo mjesto. Trenutno zaostaju za liderom prvenstva Arsenalom čak 24 boda, a u elitnom klupskom takmičenju su sezonu završili ubjedljivim ispadanjem u osmini finala od Real Madrida ukupnim rezultatom 6:2, pa je jasno da u igri Liverpula nešto ne štima. Ugrožen je i plasman u Ligu šampiona, odnosno mjesto među četiri najbolja tima u Premijer ligi.

Egipćanin je prošle godine produžio ugovor do 2025. godine, pa će njegov eventualni budući klub morati dobro da plati za Salaha, koji je očekivao bolju igru ove sezone od svoje ekipe. Prema navodima "Fut Merkata" zainteresovani su i Real Madrid i Barselona koji ne žele da propuste šansu za dovođenje jednog od najboljih strelaca današnjice. On je pre Liverpula igrao u Čelsiju, gdje nisu prepoznali njegov kvalitet, pa je preko Fiorentine došao do Rome. U dresu "vučice" je eksplodiro i od 2017. godine je na "Enfildu", možda tu ne ostane još dugo... Dvojica od trojice čuvenog napadačkog trilinga "crvenih" već su otišla, tačnije Sadio Mane je potpisao za Bajern Minhen, dok Roberto Firmino na kraju sezone odlazi, jer neće produžiti ugovor.