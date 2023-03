Srpski fudbaler Maksim Stojanac igrao je za selekciju Srbije do 17 godina sa poznatim igračima, a potom se okrenuo drugoj karijeri. Danas je muzička i filmska zvezda.

Maksim Stojanac je bio veoma talentovani fudbaler koji je igrao za reprezentaciju Srbije do 17 godina, i to zajedno sa Lukom Jovićem, Nikolom Milenkovićem, Ivanom Šaponjićem i drugima iz generacije '97, međutim potom je potpuno nestao sa fudbalske scene. Nije video da može da napravi fudbalski iskorak i odlučio je da napravi veliki zaokret u svojoj karijeri. Batalio je fudbalsku karijeru i okrenuo se šou-biznisu i to mu trenutno ide više nego odlično...