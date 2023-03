Nemanja Vidić predstavio je svoj predsjednički program za Fudbalski savez Srbije

Izvor: RTS/Screenshot

Nemanja Vidić gostovao je u ponedeljak na Radio-televiziji Srbije i predstavio svoj program za predsjedničke izbore u Fudbalskom savezu Srbije. "Živio sam 18 godina u inostranstvu, moja djeca su se rodila tamo i osjetio sam potrebu u jednom trenutku da se vratim. Prije svega, da moja djeca stvore osjećaj pripadnosti, da uče o našim običajima, kulturi, da znaju odakle su, gdje su nam korijeni i gdje idemo", rekao je on.

"Išao sam težim putem, u vremenu u kojem su treneri u Srbiji vrlo lako dobijali trenerske licence, ja sam išao težim putem. Spremao sam se da budem spreman za tu poziciju. S obzirom na to da sam u poslednjem periodu dosta komentarisao o srpskom fudbalu i ukazivao na probleme. Shvatio sam da moje riječi nemaju težinu, da se ništa ne mijenja i zato sam spreman da ponudim rešenje. U Mančester junajtedu sam učio od ljudi koji su ušli u profesionalizaciju fudbala. Hoću da prenesem svoje iskustvo i kontakte, da stavim u svrhu Fudbalskog saveza Srbije", dodao je Vidić.

Njegov osnovni plan za FSS je - profesionalizacija. "Vjerujem da FSS treba da profesionalizujemo, da budemo transparentni, da edukujemo buduće fudbalere, funkcionere, da se bavimo klubovima iz uznutrašnjosti, amaterskim fudbalom. Tačno je da tu nema samo ljudi iz fudbala, već i iz biznisa, bankarskog sistema. Tu je Branko Milutinović iz Nordeusa, sa njim sam se upoznao na UEFA Masteru pod pokroviteljstvom univerziteta iz Limoža. Svoju kompaniju je stvorio na bazi inovacija, znanja i modernih tehnologija, kako želim da se i Fudbalski savez Srbije razvija. Fudbal je biznis, više od sporta".

U njegovom timu je i direktor poznate banke. "Tu je i Petar Jovanović, direktor RBA banke, jedne od najvećih u Srbiji, dugo je u bankarskom sistemu, izvršnim odborima i osiguravajućim društvima. On može da pomogne u sektoru finansija, kao i Branko, da pomogne u razvoju srpskog fudbala"

U kom pravcu Vidić želi da ide srpski fudbal? Ako Vidić pobijedi, tu strategiju odrediće i Slavoljub Muslin, bivši as i trener Zvezde, kao i nekadašnji selektor Srbije. "Znam u kom pravcu želimo da idemo. Potrebni su mi ljudi sa kojima ću ići do tog cilja. To su profesionalci, društveno odgovorni ljudi, patriote, koji pro bono žele da pomognu FSS-u. I izuzetno mi je drago da su dio ovog tima. Hoću da naglasim da je u mom timu i Slavoljub Muslin, nekadašnji trener, koji je poštovan u inostranstvu, može da ujedini trenere i može da napravi plan i program kako da se razvija srpski fudbal, od omladinskog, amaterskog do profesionalnog. Da svi ujedinimo znanje, da sklonimo sujete i da radimo na poboljšanju srpskog fudbala".

"Nisam ja taj koji treba da govori kako da se razvija FSS, već to treba da rade ljudi iz biznisa, trenerska organizacija... Ja sam kapiten tima koji bi trebalo da dobro funkcioniše. Mislim da sam to dobro radio i ponašanjem kroz cijelu karijeru pokazao sam da sam timski igrač", dodao je on.

Da li se može bez politike? Vidić je rekao da je potpuno apolitičan i da će tako i ostati. "FSS treba da prati politku države i da čuva državne interese. Ako imamo kvalitetne ljude iz različitih sektora koji mogu da pomognu tim interesima, to su ljudi iz FSS-a. Svi ljudi u mom IO su apolitični, takođe i ja, bazirao sam cijelu karijeru na bazi znanja, truda i rada i hoću da tako ostane, ne želim pripadnost nijednoj političkoj partiji. Želim da sve znanje koje sam stekao u inostranstvu stavim u svrhu fudbala".

Vidić je govorio i o učinku reprezentacije u Kataru: "Uspjeh je što smo otišli na Svjetsko prvenstvo i to kao prvi, ispred Portugala. Kao i uvek, imali smo očekivanja. Pričao sam dosta puta o tome da dolaze problemi i oni su se ostvarili, ali ne želim da pričam o problemima, već da budem dio rešenja, koje ne nudim sam, već sa svojim timom. Moramo da kažemo da su bile pozitivne stvari na Svjetskom prvenstvu, to da smo kao reprezentacija postigli više golova i od Brazila i od Švajcarske. Problem je bio balans odbrane i napada, imali smo dosta nedostataka i to je nešto što treba da popravimo u budućnosti, ako želimo da napravimo bolji rezultat na sledećim takmičenjima. Vjerujem da je selektor Stojković svjestan nedostataka, on se dugi niz godina bavi trenerskim poslom, ne sumnjam da je analizirao probleme i da će ono gdje smo dobri poboljšati, a ono gdje ima problema - da ćemo biti bolji"

Vidić je govorio i o Bajčetiću, Samardžiću, talentima za koje se FSS bori da igraju za Srbiju... "Manje bih se bavio imenima, a više sistemskim stvarima. Imali smo u prošlosti primjere da su igrači birali za koga će igrati, Austriju, Španiju, moramo da budemo spremni da će se to dešavati u budućnosti. Moramo da imamo skauting, tim ljudi koji će voditi računa o tim mladim momcima i da ih u što ranijem dobu uključimo da igraju za nacionalnu selekciju. Voleo bih da Bajčetić igra za našu zemlju i trudiću se ako budem izabran da pomognem. Moramo da radimo na tome da napravimo organizaciju koja će biti kredibilna i kojoj će igrači i navijači vjerovati. FSS mora da bude servis klubovima, regionima i da postavlja standarde i pravac u kojem želimo da idemo. Kad budu to igrači osjetili, nećemo imati problem da oni odluče da igraju za Srbiju".

U čemu je razlika srpskog fudbala kad je on odlazio i sada? "Mladi igrači su dobijali šansu,ja sam sa 19 godina sam bio kapiten Zvezde. Nama mladi igrači odlaze i gubimo ih, ne znamo kako se razvijaju u inostranstvu. To je veliki problem srpskog fudbala i mi kao organizacija, bez obzira na to bio predsjednik ja ili Dragan Džajić, moramo da se bavimo tom temom. Država ulaže veliki novac u stadione, ali mora neko da igra na tim stadionima, mora struka da se uključi", rekao je Vidić. Na tom mjestu, on je najavio i povratak nekad najboljeg srpskog sudije. "Milorad Mažić može da vrati povjerenje u sudijsku organizaciju i izuzetno mi je drago što je prihvatio da bude dio tima. Danko Lazović i Lane Jovanović su odliučili da se školuju posle karijera, Danko u Limožu. Lane u Novom Sadu, na državnom fakultetu i to je standard koji želim da postavim - da u Savezu moraju da rade ljudi koji žele da napreduju, da rade na sebi".

Vidić je govorio i o odnosu sa Crvenom zvezdom: "Dugo sam bio u inostranstvu i ne možemo pobjeći od činjenice da sam vjerovatno i najbolji dio karijere proveo u Mančester Junajtedu. Emotivno sam vezan za Zvezdu, za Srbiju, tu sam i želim da pomognem. Hoću da budem rešenje, a ne problem. Kada je u pitanju Zvezda, ja sam već 18 godina u inostranstvu, više sam postao čovjek koji navija za Srbiju, a ne za Zvezdu. Po dolasku u Srbiju prije dve godine primijetio sam da se dijelimo na Srbe iz Crne Gore, Kosova, Srbijance, zvezdaše, partizanovce... Mislim da fudbal može da ujedinjuje. Da na stadionu ne navijamo za Vidića, Stojkovića, Tadića, Mitrovića, već za Srbiju. To bih želio da ostvarim kao predsjednički kandidat".

Vidić je za kraj govorio i o Draganu Džajiću: "Kad sam došao u Zvezdu s 15 godina on je bio predsjednik i imamo sjajan odnos. Naš odnos se neće promijeniti ko god pobijedi 14. marta".