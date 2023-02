Trener Partizana prinuđen je da se povuče zbog svog zdravstvenog stanja, koje je u redu, ali ne želi da provocira povratak teške bolesti.

Izvor: MN Press

Trener Gordan Petrić odlazi iz Partizana i od kraja marta neće biti trener crno-belih. On je u razgovoru sa novinarima u subotu to potvrdio, uz objašnjenje da je odluku "prelomio" u razgovoru sa suprugom, a nakon odlaska kod lekara. Doktor ga je upozorio da ima problem sa srcem koje "preskače" i uz to je skinuo mladež "koji ide ka melanomu", a taj problem je već imao.

"Dosta ljudi zna i ne zna da sam fudbalsku karijeru prekinuo zbog bolesti i pred pripreme u Turskoj su mi rekli na pregledima da mi preskače srce, skinuo sam mladež koji ide ka melanomu. Dobro sam, ali ne želim da provociram organizam da mi se desi nešto što je bilo kad sam imao 30, 31 godinu. Tad sam rekao da ne dižemo frku, sad se to dogodilo. Zamolili su me ljudi iz kluba da ostanem do reprezentativne pauze da bi našli trenera i tako je i bilo", rekao je Petrić.

Prema njegovim rečima, više se neće baviti trenerskim poslom zbog stresa koji nosi i da bi sačuvao zdravlje. "Genetika mi je takva, ne mogu to da promenim, ne verujem da ću ikad više biti trener. Kad sam odlazio sa funkcionerskog mesta, rekao sam da neću više to biti. I sada ću biti tu, pratiću fudbal, ali ne verujem da ću raditi bilo šta što može da provocira moj organizam. To može da se desi i kad gledam Vest Hem, možda ja to ne pokazujem, ali da li moj organizam nešto drugo radi, nemam pojma".

Mnoge je iznenadila informacija da Ptrić doživljava veliki stres, s obzirom na to da njegova pojava deluje potpuno umirujuće u svakoj situaciji. Međutim, to je ipak samo "fasada", dok u njemu očigledno "vri". "Ako ljudi misle da se ne nerviram... Ja se ne nerviram, ali ko zna šta moj organizam radi. Neću da provociram moj organizam. I kad sam završio terapije sa rakom kože, kad se sve završilo, više sam bio sa Peđom u Valensiji kod doktora. Doktor mi je rekao 'Tranquillo', to znači 'Polako'. Nemam problem, ali neću da provociram", objasnio je Petrić.

ŠTA POSLE FUDBALA?

Petrić je zbog istog razloga 2002. bio prinuđen da završi igračku karijeru sa 33 godine, a prema sopstvenom priznanju - više se neće baviti trenerskim poslom. Nekadašnji reprezenativac Jugoslavije vodio je sa klupe Bežaniju, Sinđelić, Zemun, Čukarički, Rad, AEL, Goricu i Partizan, u kojem će za oko mesec dana završiti karijeru. "Šta ću raditi posle toga? Biću tu, gledaću fudbal, igraću padel, što mi je lekar dozvolio zbog srca, za razliku od tenisa koji je mnogo intenzivniji", objasnio je Petrić. Pročitajte koje će biti njegove oproštajne utakmice na klupi Partizana.