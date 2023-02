Trener Sutjeske Nenad Brnović najavljuje nastavak prvenstva u Meridian 1. CFL nakon dvonedjeljnih priprema u Antaliji.

Izvor: MN Press

Poslije dvonedjeljnog boravka u Antaliji, fudbaleri Sutjeske su se vratili u Nikšić, gdje će trenirati do početka drugog dijela sezone u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

Boravak u Turskoj je prošao idealno, ali je u povratku bilo problema. Ekipa je iz Antalije do Istanbula, potom do Tirane, a onda preko Sarajeva do Nikšića putovala čak 35 sati. Umor je učinio svoje, ali nije sakrio zadovoljstvo u Nikšiću nakon 14 dana provedenih u fudbalskom raju.

”Moram da pohvalim upravu i predsjednika Marka Mitrovića. Izašli su nam u susret i omogućili fenomenalne pripreme i odlične uslove - od hotela, terena, protivnika... Sve je bilo na vrhunskom nivou. To je bio preduslov da uradimo kvalitetne pripreme”, kazao je na početku razgovora trener nikšićkih “plavih” Nenad Brnović.

REZULTAT BI BIO JOŠ BOLJI DA NAM JE ON BIO PRIORITET

Brnović je naročito zadovoljan odnosom igrača i hemijom unutar ekipe.

”Igrači su od prvog dana sproveli sve što smo tražili od njih. Disciplina na treninzima je bila fenomenalna, vidi se kohezija, da dišemo kao tim. Nadam se da će se to nastaviti u prvenstvu. Svi su imali minutažu, gledali smo na koga od mlađih možemo računati”, sumirao je utiske Brnović.

Sutjeska je u Antaliji odigrala pet mečeva. Savladala je letonsku Audu (5:1) i kazahstansku Aksu (1:0), remizirala sa ukrajinskim Dnjeprom (0:0) i makedonskim Sileksom (2:2), a poražena je od Arsenala iz Tule (4:1).

”Što se tiče utakmice protiv Arsenala - rezultat je bio visok u odnosu na ono što smo pokazali na terenu. Kažnjeni smo za neke nesmotrenosti koje su nam se dešavale i u prvom dijelu sezone - prekide i kornere smo loše branili. Rezultat bi bio još bolji da nam je on bio prioritet, a ne igra i zamisli koje smo vježbali. Igrali smo protiv kvalitetnih protivnika, koji igraju u drugim formacijama. Mislim da smo imali mnogo jače rivale nego da smo ostali u Crnoj Gori. Imamo jasnu sliku otprilike gdje smo, da ne čekamo Evropu da vidimo možemo li da se nosimo, da li ćemo proći kolo ili dva. Ove pripreme su zbog toga bile dobre - da vidimo kakvi smo u odnosu na ruske, kazahstanske i letonske ekipe”.

Sutjeska danas (13) protiv Leotara igra prijateljski meč, koji je bio zamišljen kao generalna proba pred start prvenstva. Ali, zbog napornog povratka, Brnović će ponovo igrati sa dva tima.

”Da ranije nismo dogovorili utakmicu sa Leotarom, dali bismo igračima dva-tri dana slobodno. Ovo nam je generalna proba, ali zbog puta nećemo moći to da odradimo kako smo željeli. Vjerovatno će igrati dva tima koji će imati istu minutažu”, kazao je Brnović.

SADA JE I MENI MNOGO LAKŠE

Brnović je u avgustu prošle godine, kada je sezona već počela, naslijedio Miliju Savovića, pa su ovo njegove prve pripreme za ekipom.

”Sada je meni kao treneru mnogo lakše. Doveli smo pojačanja, da napravimo konkurenciju na onim pozicijama koje su nam bile problem. Gledamo da čuvamo mlađe koji su dobili priliku, a koji su pokazali da se na njih može računati. Vratili smo i neke iskusne fudbalere u Nikšić. Vjerujem da će pojačanja dati pečat u ovoj polusezoni.”

A što se tiče pojačanja u Nikšić su se vratili Božo Marković, Danijel i Jovan Nikolić, a stigli su štoper Amir Bilali i ofanzivac Dušan Živković.

”Vjerujem da neće više biti promjena. Da smo doveli još fudbalera, mislim da bismo napravili gužvu i onda mladi ne bi dobili priliku da nastupaju u drugom dijelu. Takođe, gledaćemo da mlađim fudbalerima, koji su izašli iz omladinaca damo dvojnu registraciju. Mislim da smo, što se tiče pojačanja, zatvorili priču.

Sutjesku je u januaru napustio Miloš Drinčić (Šahtjor Soligorsk), a Novica Eraković je još u klubu, iako su se ranije plasirale informacije da bi mogao da promijeni sredinu.

”Volio bih da Eraković ostane, jer bi to bilo ogromno pojačanje. Jedan je od najboljih u ligi i može mnogo da nam pomogne. Ako ode, nadam se da će otići u bolji klub nego što je Sutjeska, ali mislim da je i za nas i za njega najbolje da ostane”, jasan je Brnović.

Prvenstvo se nastavlja 18. februara, a Sutjeska je domaćin Jezeru.

”Zbog povratka, koji nas je poremetio ne mogu da kažem da će od prvog kola biti onako kako smo zamislili. Sigurno da ćemo protiv Jezera ići na pobjedu, ali baš zbog ovog neplaniranog dolaska i ogromnog putovanja, vjerujem da će od drugog kola ići uzlaznom linijom”.

Budućnost će biti bolja, Gaćinović igra na rezultat

Osim Sutjeske, i ostali timovi u nastavak sezone ulaze u promijenjenom sastavu.

Budućnost u prvenstvu i Dečić u Kupu - najveći su rivali Nikšićana u borbi za trofeje.

”Budućnost je na ključnim pozicijama vraćala igrače sa pozajmica i dovela nekoliko fudbalera, pa očekujem da bude 10-20 odsto bolja. Dečić je promijenio najviše igrača i od njih ne znam šta da očekujem. Poznavajući novog trenera Gaćinovića, koji zna da igra na rezultat, očekujem tvrde mečeve. Gledajući tabelu reklo bi se da smo Budućnost i mi pretedenti za titulu, ali se pokazalo da to ništa ne znači, da se nijedna utakmica ne može lako dobiti. To očekujem i u drugom dijelu. Teško će se dolaziti do pobjeda, pogotovo u gostima. Uzdam se u naš kvalitet i dobar rad na pripremama i da će se to pokazati na utakmicama”, zaključio je Nenad Brnović.

Sutjeska i Budućnost su bodovno poravnati na vrhu tabele, dok Dečić i Petrovac na trećem mjestu imaju devet bodova manje.