Fudbaleri Budućnosti će sjutra u 14:00 igrati protiv Metalca

Izvor: MONDO/Anastasija Đonović

Fudbaleri Budućnosti se sjutra posle utakmice vraćaju u Podgoricu.

“Može se reći da su ovo jedne od težih priprema u posljednje vrijeme, a shodno tome normalno je da ekipa bude umorna. Međutim, trudimo se iz dana u dan sve više, takmičarski naboj postoji, a atmosfera je na najvećem nivou i to nam omogućava da težak rad lakše podnosimo”, rekao je u razgovoru za klupski sajt golman Miloš Dragojević.

Dragojević je isto saopštio:

“To zajedništvo unutar ekipe je nešto što nema baš svako. Zajedništvo nas je podiglo nakon lošeg starta u prvenstvu, a sada smo ga dodatno nadogradili. Na to bih nadovezao samopouzdanje koje posjedujemo i vjeru u naše mogućnosti. To su stvari koje bih izdvojio nakon priprema. Pripreme su generalno period koji igrači nikako ne vole, jer je to uglavnom rad pod velikim intezitetom opterećenja. Međutim, znamo da sve to mora da se prođe kako bismo što spremnije dočekali nastavak sezone”

Budućnost će na samom startu Fudbalskog proljeća gostovati Petrovcu.

“Titula je uvijek i imperativ za Budućnost. Pomenuo sam da smo imali lošiji start, ali brzo smo uhvatili ritam i došli u poziciju koja nam pripada”, rekao je Dragojević

“Imamo u ekipi iskusne igrače koji znaju kako se igra na rezultat i kako se osvajaju titule. I to je još jedna naša snaga, uz nevjerovatno talentovane i kvalitetne mlade igrače”.

Na početku proljeća igraju sa Petrovcem, Dečićem, Rudarom i Sutjeskom…

“Imamo težak raspored i svaka utakmica će za nas biti malo finale. Za sada je najvažnija prva u Petrovcu i trenutno nam je samo taj meč u mislima”, rekao je Dragojević.