Burni dani u Dinamu iz Zagreba

Izvor: MN Press

Dinamo Zagreb loše je počeo drugi deo sezone - remijem protiv Gorice 0:0, a nakon utakmice u tamošnjim medijima isplivavaju detalji navodnog sukoba unutar kluba. Kapiten ekipe, Arijan Ademi, navodno je tražio ispisinicu iz kluba i nije zadovoljan odnosom sa trenero Antom Čačićem.

"Čačić je održao dosta dugačak sastanak u kojem se opravdao i govori kako nije istina što je Zdravko Mamić ispričao. Otprilike, da nije poterao Mislava Oršića (koji je prešao u Sautempton, prim novin), već da mu je dao šansu da zaigra u Premijer ligi jer je zadužio klub i zaslužio transfer u Englesku. Potom, da nije istina da ne misli dobro o nekim igračima, posebno o o Arijanu Ademiju. Da mu beseda nije upalila govori sledeći razvoj događaja - Čačić je nakon završetka monologa prozvao Ademija i kazao mu da kaže nešto kao kapiten. Valjda je očekivao podršku, a brutalno se odbio o zid - 'Nemam što reći'", kazao je Ademi, preneo portal gol.dnevnik.hr.

Čačić je navodno Ademiju ponovo dao reč i Makedonac mu je ponovo odgovorio isto, što je izazvalo šok trenera i muk među igračima. "Očevici kažu da se nije čula ni muva - rastvorenih očiju i usta pratili su što se događa", navedeno je.

Ademi i Čačić navodno dugo nisu u dobrim odnosima, a Zdravko Mamić je iz Bosne i Hercegovine u prethodnom periodu kritikovao odluku kluba da produži ugovor Čačiću, sa kojim je ove sezone igrao grupnu fazu Lige šampiona.

"Koji je razlog da sa Čačićem imamo ugovor do leta? Pre dva dana potpisali su ugovor s njim na godinu i po dana i dvostruko mu povisili primanja. I to čoveku koji ulazi u 71. godinu i ima nula promila energije i strasti. Čačića bih tako nabio kopitom kada je igrao utakmicu protiv Brava. Odigrali smo samo jednu utakmicu, a onda igramo utakmicu po nemogućim uslovima i povredi nam se jedan od najboljih igrača. Ti, dečko, nisi normalan. A onda mu daju novi ugovor s fiksno milion evra neto, plus 500 hiljada bonusa za nastupe u Europi – rekao je Mamić.

Čačić je ove zime potpisao produženje ugovora i dodata mu je i funkcija sportskog direktora.