O ovom transferu će se dugo pričati

Izvor: Profimedia

I ove zime engleski klubovi potrošili su suludo veliki novac na pojačanja. Premijerligaši su ukupno dali 352,2 miliona eura na nove igrače, što je za više od 300 miliona iznad ulaganja bundesligaša, koji su drugi na ovoj listi. I to govori o tome koliko je Premijer liga univerzum za sebe kada je u pitanju zarada, ali i trošenje novca. Evo koliko su klubovi najjačih evropskih i svjetskih liga trošili u aktuelnom prelaznom roku:

Premijer liga - 352,2 miliona eura

Bundes liga - 34 miliona eura

Primer - 23,3 miliona eura

Serija A - 9,1 milion eura

Liga 1 - 8,3 miliona eura

Svakako jedno od najzvučnijih pojačanja je prelazak Ukrajinca Mihajla Mudrika iz Šahtjora u Čelsi, za vrtoglavi iznos od čak 100 miliona eura. Zanimljivo je da toliko novca nije potrošeno u četiri preostale najbolje lige u Evropi, a brzo će se vidjeti da li će ofanzivac iz Krasnograda, iz harkovske oblasti, uspjeti da opravda toliko ulaganje.

"Prije svega, treba diskutovati o tome da li Mudrik uopšte vrijedi toliko novca. Naravno, uvijek igrač onoliko vrijedi koliko je klub koji ga kupuje spreman da ga kupi, ali u ovom slučaju pričamo o ekstremnom rolerkosteru. Njegova vrijednost na tržištu je eksponencijalno rasla i na početku sezone vrijedio je samo 15 miliona eura na našem sajtu i to je bila njegova opšta vrijednost. Kao što znamo, Leverkuzen je bio veoma zainteresovan za njega, a on je poznat po potpisivanju tih igrača prije nego što vrijede toliko koliko je on vrijedio", poruka je autora sa specijalizovanog portala Transferamrkt, Stefana Bjenkovsog.

"Stvarno je interesantno to, imamo i Arsenal koji je dugo bio zainteresovan, ali prije dva-tri mjeseca dao je intervju i priznao da je bio šokiran. "Nisam bio samo iznenađen, već sam bio u šoku, ali sam 100 odsto siguran da je malo vjerovatno da kupe igrača iz ukrajinskog prvenstva za 100 miliona eura", rekao je Mudrik u novembru. Dva i po mjeseca kasnije, upravo je toliko novca zaradio Šahtjor, pa dio proslijedio za finansiranje ukrajinske vojske u toku rata protiv Rusije.