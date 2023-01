"Kraljevski klub" se namjerio da posle Endrika dovede i veliko pojačanje u veznom redu.

Izvor: Profimedia

Kroz istoriju se pokazalo da ono što Real Madrid želi - to i dobije - tako da kada se pojavila informacija da su zainteresovani da dovedu Džuda Belingema, drastično su pale šanse Mančester sitija i Liverpula koji su do tada važili za favorite za potpis talentovanog Engleza. Čini se da je predsjednik kluba Florentino Perez odlučio da obraduje svoje navijače u 2023. godini pošto je naredio da se sva pažnja usmjeri na zvijezdu Dortmunda i ne pita šta košta...

Madridski list "As" prenosi da bi Belingem mogao da postane najskuplji fudbaler u istoriji Real Madrida i tako nadmaši ne ni Gareta Bejla ni Kristijana Ronalda, nego Edena Azara koji je rekorder sa 115 miliona eura.

Nezvanično, Real Madrid polako "steže obruč" oko Džuda Belingema i dogovoren je već sastanak sa mladim fudbalerom i njegovim ocem za 6. januar. Na tom sastanku, Real Madrid će predstaviti svoju viziju budućnosti u kojoj vidi Belingema kao startera u veznom redu pored Fedea Valverdea i Eduarda Kamavinge, dok se polako sprema "penzija" Modriću i Krosu, koji su majstorski nosili tim jače od decenije.

Belingem je već izrazio želju da napusti Dortmund ovog ljeta i sada se očekuje još samo da se Real Madrid dogovori oko obeštećenja sa "milionerima", a najvjerovatnije da posao neće biti zaključen ispod 140 miliona eura.

To je više nego što su Liverpul i Siti planirali da ponude, a jasno je i da će Belingemu pripasti astronomska plata. Oko toga u Realu nemaju bojazan, spremni su da plate koliko god traži, dok u Dortmundu pokušavaju da zarade što više od svoje zvijezde koju su doveli prije samo tri godine iz Birmingema za 25 miliona eura. U to vrijeme mnogi su sumnjali u procjenu, pošto su tinejdžera iz druge lige platili veliki novac, a ispostavlja se da je to bila sića.

Belingam je inače do sada odigrao 112 utakmica za Dortmund i doprineo sa 19 golova i 21 asistencijom.