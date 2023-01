Predsednik UEFA Aleksandar Čeferin otkrio i malo poznate detalje svog života i dao zanimljiv intervju kolumnisti MONDA Nebojši Petroviću

Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije

Predsednik Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) Aleksandar Čeferin posetio je Srbiju, priznao da je oduševljen onim što vidi i u intervjuu sa kolumnistom MONDA Nebojšom Petrovićem govorio o svojoj advokatskoj i funkcionerskoj karijeri, supruzi, idolima iz detinjstva, klubu za koji je navijao...

Čeferin je otkrio i kako je kao višedecenijski advokat i sin takođe poznatog advokata završio u fudbalu. "Savez je imao neke probleme, predsednik je odstupio, pa su došli do mene i bilo je u medijima pre nego što sam se odlučio. Onda se sve desilo brzo. Ima stresa, ima svega. Bio sam krivični advokat, za krivično pravo i više puta sam u intervjuima rekao da sam u 24 godine krivičnog prava sreo manje kriminalaca nego u dve godine fudbala", nasmejao se Čeferin.

Takođe, njegova supruga je ratni fotograf. "Bila je ratni reporter, ali je bila tamo kad je počeo rat. Mislim da je prvu fotografiju rata u Jugoslaviji ona napravila, ali ne može više, ima troje dece. Sada ima galeriju", objasnio je Slovenac.

Čeferin je otkrio i za koga je navijao kada je bio klinac zaljubljen u fudbal. Rođen je 1967. u Ljubljani, a fudbalska legenda za koju je navijao igrala je za njegov tada omiljeni tim - Hajduk Split. "Meni je bio najbolji Zlatko Vujović. Hajduk je bio moj klub kad sam bio dete. Bila je jedna država, pa nisam podržavao slovenački klub, nego Hajduk. Ne znam sad... Piksi i Dejo su velemajstori. Imali smo fantastične igrače. Ko ne bi pomenuo Džajića, Branka Oblaka? Ako sad mislite da bi igrače iz bivših republika sastavili u jedan tim, mogli bismo da budemo svetski prvaci".

Čeferin je otkrio i ko mu je ljubimac među aktuelnim reprezentativcima Srbije. "Kome srpskom fudbaleru se najviše divim? Osetljivo je pitanje, zavisi od generacija, ali mislim da je možda najveći Dragan Džajić. Od aktuelne generacije najviše mi se sviđa Dušan Tadić, ali i drugi igrači su super".

Čeferin je otkrio da je posle Svetskog prvenstva poslao poruku Nenadu Bjekoviću. "U Ligi nacija je Srbija igrala odlično. Još u kvalifikacijama za Svetsko još bolje. U Kataru sam očekivao više od Srbije, ali treba imati u vidu povrede Vlahovića i Mitrovića, čujem da je Vlahović još povređen. Imali ste problema u vezi sa tim i rekao sam Nenadu Bjekoviću - to je super škola za ozbiljno takmičene zvano EURO".

Za Slovenca nema dileme oko toga koje takmičenje je jače. "Kvalitet (narednog Mundijala) će biti niži, sigurno, već sada vidite neke utakmice i rezultate gde su neki mnogo slabiji protivnici, ali to je odluka FIFA i sa tim nemam problema. Tako je EURO kvalitativno jači od Svetskog prvenstva. Sa ekipama sa Evropskog prvenstva mogu da igraju samo Brazil ili Argentina".

Iako je Argentina prekinula dvodecenijsku dominaciju evropskih reprezentacija svetskim fudbalom, Čeferin je uveren u to da će i ubuduće šampioni biti timovi sa Starog kontinenta. "Za mene je ipak dominacija ako su od četiri ekipe u polufinalu dve evropske. Ako je druga i treća ekipa iz Evrope, to je neka vrsta dominacije Evrope. Finale je bilo spektakularno, do 80. minuta sam bio siguran da je utakmica završena, a onda se sve promenilo. Odlično finale, zaslužena pobeda Argentine, ali Evropa dominira i dominiraće još više".