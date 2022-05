Prvi čovek UEFA objasnio je zbog čega fajnal-for Lige šampiona još nije opcija.

Izvor: Profimedia

Najnovija odluka UEFA je da izbaci ruske klubove iz svojih takmičenja za narednu sezonu, što je na neki način dobra vest za Srbiju, a od ranije je poznato da će ovo biti poslednja sezona po starom sistemu!

Već od 2024. godine UEFA menja format svog najboljeg takmičenja Lige šampiona. Odlučeno je da ubuduće gledamo prvo ligaški deo po "švajcarskom modelu" sa više klubova, ali to možda ne bude kraj novotarijama koje su spremili predsednik ove organizacije Aleksandar Čeferin i njegovi saradnici.

Sve glasnije se priča o drugačijoj završnici Lige šampiona, pa je jedan od modela koji se spominjao i fajnal-for turnir, kao što viđamo godinama u Evroligi.

Iz jednog razloga Aleksandar Čeferin i dalje ne "gura" ovu ideju, a objašnjenje je sasvim logično.

"To je dobra ideja, ali tako se izgubi par utakmica. To je problem za te klubove jer ne igraju i kod kuće i u gostima, a manje je utakmica i od TV prava. Nismo još sigurni, ali imamo novu ideju po kojoj bi malo drugačije organizovali Superkup, malo veći, u avgustu. No, još je rano da to podelimo s medijima", ispričao je Aleksandar Čeferin u intervjuu za "Slobodnu Dalmaciju" i tako ostavio mogućnost slobodne interpretacije.

Može se zaključiti da će više klubova učestvovati u trci za trofej Superkupa, možda baš po modelu fajnal-fora o kome je bilo reči, a koji i dalje intrigira fudbalsku javnost.

Najbliže tome videli smo u pandemijskoj 2020. godini kada je organizovan fajnal-ejt turnir završnice Lige šampiona. Tada je osam klubova u Lisabonu odlučivalo o šampionu Evrope, a u roku od 11 dana do "ušatog" pehara stigao je Bajern koji je u finalu pobedio Pari Sen Žermen.