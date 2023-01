Gordan Petrić je istakao da Partizanu Miloš Jojić treba, a da li će iskusni vezista potpisati ugovor, još nije sigurno.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Partizan je stigao na drugi deo priprema u turski Belek, a šef struke crno-belih Gordan Petrić izneo je medijima jasan plan rada z svoju ekipu u pripremi drugog dela sezone.

"Imali smo odmah po dolasku u Tursku kratki sastanak sa igračima, pre večere, uz osvrt na rad u Beogradu, na kome sam im rekao da smo veoma zadovoljni njihovim trudom i ponašanjem u proteklih 20-ak dana. Smatram da smo odradili značaj deo posla i tim se, čini mi se, dosta bolje oseća nego na početku priprema, kada je bilo i umora, što je normalno. Od danas počinjemo drugačijim ritmom, imaćemo dva treninga, imaćemo i trening mečeve, pet – po trenutnom planu. Pokušavamo da organizujemo i šesti kontrolni meč 20. januara kada bude slobodan dan starijim igračima, kako bi mlađi momci odigrali 90 minuta i imali adekvatnu minutažu, ali i da bismo ih videli na delu“, kaže Gordan Petrić.

U Tursku je pošlo 32 igrača i konkurencija je velika, a sa ekipom su, kako je za MONDO ranije otkrio Ivica Kralj, pošli i neki mladi igrači.

"Kada se budemo vratili za Beograd, neki od mlađih igrača će se vratiti u svoje selekcije. Sa nama su dva igrača iz Teleoptika, tu su igrači iz škole, momci koji mogu da igraju i za omladince i sastav će se potom svesti na 23 igrača. Važno mi je da se u narednih 16 dana ponašaju na pravi način, iako će sigurno doći do male nervoze, ali fudbal je takav posao u kome oni na najbolji mogući način moraju da izbalansiraju, a i mi iz stručnog štaba sa njima, jer su usmereni jedni na druge. Duge su pripreme, tu su i mečevi, a na kraju ćemo podvući crtu i sve će se svesti na 23 ili 24 igrača koji počinju prvenstvo", naglasio je on.

Među putnicima u Belek je i Miloš Jojić! Partizan je napustio na kraju prošle sezone, a šta je sada plan sa njim?

"Izrazio sam želju, čim sam došao u Partizan, da Jojić potpiše ugovor, jer je u tom periodu održavao formu sa Teleoptikom. U tom momenu nije bio spreman da se vrati, hoće li biti u narednom periodu -ne znam, ali strpljen-spašen, videćemo. Izrazio je želju da trenira sa nama, da li se to njemu dopada ili ne . teško je reći, no, samim gestom, dolaskom na pripreme, možda postoji neka šansa da potpiše. Miloš je kvalitetan igrač i teško mi možemo da nađemo fudbalera tog profila i da ga angažujemo, a da je pritom slobodan na tržištu", jasan je Petrić i dodao: "To je igrač koji ima kvalitet, igrao je u velikim klubovima i ne bi mu bio problem da ga uvrstite u bilo koju ekipu. Vidim da odlično radi, da se smeje, dosta igrača i poznaje iz postojećeg tima i to svakako ne bi bio problem."

Što se pojačanja tiče, ona prema mišljenju Petrića nisu neophodna osim u slučaju odlazaka.

"Pričao sam i ranije, ali ponoviću: meni, generalno, nije potreban nijedan novi igrač, ali ako neko ode, onda mi je potrebno pojačanje da popuni mesto, Takođe, ako se pojavi igrač na tržištu koji je ekstra kvaliteta i koji je bolji od momaka koje trenutno imamo, onda sam za to da se takav angažuje. Takav fudbaler se ne dovodi za period od tri ili četiri meseca već tri ili četiri godine. Spreman sam u tom slučaju da dupliram, pa i tripliram poziciju", istakao je on.