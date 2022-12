Markus Rašford doneo je pobjedu Mančester junajtedu, a postojala je šansa da ne igra meč sa "vukovima"...

Izvor: Profimedia

Markus Rašford dao je gol za pobjedu Mančester junajteda protiv Vulverhemptona (1:0), a mogao je i da propusti ovaj meč! Pre početka meča trener Erik ten Hag stavio je svog, trenutno najboljeg igrača, na klupu za rezerve, nije bio u startnoj postavi. U izjavi pred start meča odluku je obrazložio sa "interna disciplina".

Nije poznato šta je tačno engleski reprezentativac uradio, ali je ostao na klupi. Tako je bilo sve do drugog poluvremena. U pauzi između dva dijela holandski stručnjak uvideo je da ne može da dođe do tri boda bez njega, pa ga je uveo u igru. Izgleda da mu je oprostio, a to je dalo i rezultat, pošto je donijelo tri boda.

U 76. minutu Rašford se odlično snašao u kaznenom prostoru, prošao je pored nekoliko čuvara, izdržao nalete defanzivaca i sve duele i smjestio loptu u mrežu. Dao je i drugi pogodak u 84. minutu, ali je taj gol poništen. Igrao je rukom prije nego što je smjestio loptu u mrežu, VAR je poništio poogodak. Junajted je na ovaj način ponovo ušao među četiri najbolja tima i ima 32 boda, osam manje od prvoplasiranog Arsenala koji ima i meč manje.