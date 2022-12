Džejdon Sančo nije na pripremama sa ekipom Junajteda i trenira individualno.

Izvor: Profimedia

Džejdon Sančo (22) došao je u Mančester junajted za 90 miliona eura iz Dortmunda, a sada nije spreman da pomogne ekipi. Zbog Svetskog prvenstva prekinuti su domaći šampionati, a on se nije našao ni na spisku reprezentacije Engleske za takmičenje u Kataru. Izgleda da postoje dodatni razlozi za to.

Jedan od najtalentovanijih mladih fudbalera je u problemu, čak nije otputovao ni sa timom na pripremne utakmice u Španiju, već radi individualno u Holandiji. O tome je pričao i trener Erik ten Hag. "Nije dovoljno fit da bude sa timom. Kombinacija je fizičkih i mentalnih problema. Ponekad su tu okolnosti sa fitnesom i raspoloženjem. Sada je na posebnom programu i naš cilj je da ga vratimo u ekipu što je pre moguće", rekao je Ten Hag.

Šef struke "crvenih đavola" uvjeren je da će Džejdon da se vrati na nivo igre koja ga je krasila. "Ne mogu da spekulišem kada bi mogao da se vrati u ekipu. Na početku sezone davao je golove, asistencije, bio je ključni faktor u akcijama i onda se to dešavalo sve manje i manje. Nivo i kvalitet igre su opali i to se ponekad dešava,a da ne znate zašto. Upravo to sada radimo, istražujemo i želimo da vidimo gde je problem i da ga vratimo u tim", zaključio je Ten Hag.