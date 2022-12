Zlatan Ibrahimović se nije oglašavao o smrti svog prijatelja ni danima nakon te tragične vijesti. Tvrdio je da je Mihajloviću veliki prijatelj, a sada ga navijači na Instagramu podsećaju da objavi bar poruku, kad već nije došao da izjavi saučešće porodici.

Brat Siniše Mihajlovića, Dražen, objavio je pismo nakon sahrane u Rimu i u njemu pisao i o onima koje je Miha zadužio, kojima je pomogao, a nisu došli da izjave saučešće. Na koga je mislio nije naveo, ali nagađa se da je među onima koji su razočarali porodicu Zlatan Ibrahimović.

Šveđanin se nije pojavio na sahrani u Rimu, niti je viđen kako izjavljuje saučešće porodici u nedelju u rimskoj opštini Kampidoljo. Tog dana on je gledao finale Svetskog prvenstva, a kraj njega bio je Novak Đoković, koji je u Dubai doputovao zbog turnira i koji se za razliku od njega na nekoliko načina oprostio od Mihe. Uz emotivnu oproštajnu poruku, Đoković je i na stadion došao sa podignutom kragnom na košulji, da i na taj način oda poštovanje preminuloj legendi. Sa druge strane, Ibrahimović se nije oglašavao, niti se pojavljivao kod porodice.

Mnogi su to primijetili i u nedelju, kada se u Rimu pred Mihajlovićevim kovčegom pojavio jedan navijač sa Ibrahimovićevim dresom. Ali ne i Šveđanin. Sve to iznenadilo je mnoge, jer je djelovalo da među njima vlada pravo prijateljstvo, koje su pokazali i pred celom Italijom kada su zajedno nastupili na festivalu Sanremo.

"SA SINIŠOM BIH IŠAO U RAT"

I na tom festivalu, kao i godinama prije toga, Ibrahimović je samo lijepe stvari govorio o Mihi. "Mislim da je Siniša sjajan čovjek. Imao sam sreću da ga upoznam kao osobu. Nismo se u početku svidjeli jedan drugom, ali kada sam ga bolje upoznao u Interu, bila je to ljubav od prvog dana. Znao sam da kažem 'Ako bih išao u rat, Siniša bi bio u prvom redu, a ja u drugom", govorio je Ibrahimović.

Šveđanin je bio Mihajlovićev saradnik iz Intera, gdje je stigao kada je Siniša bio pomoćnik Roberta Manćinija, a poslije toga ostali su bliski. "Kakav je Siniša kao čovek? Znam ga godinu dana sada i moj je trener, ali je Mihajlović i više od toga. On je prijatelj. Svakog dana pričamo, pomažemo, zaje**vamo se i imamo isti mentalitet. Hoćemo da pobijedimo i radimo sve da bismo pobedili. Veliki čovjek koji ima veliku familiju i pomaže svim igračima. Šta sam od Mihe naučio? Da budem stabilan kao ličnost da još imam vremena, da sam mlad i da će sve doći, da mora da se trenira, ali i da šutiram slobodnjake", rekao je Ibrahimović svojevremeno kolumnisti MONDA Nebojši Petroviću.

"ZLATANE, MOGAO SI BAR PORUKU DA NAPIŠEŠ"

Zlatan je do prije nekoliko dana bio u Dubaiju sa ekipom Milana, koja je od 11. do 20. decembra u bila u tom gradu na pripremama za nastavak sezone. On se oporavlja od operacije koljena i sprema se da se vrati na teren u januaru. Tako je i vijest o smrti Siniše Mihajlovića dočekao u Aziji, a ekipa se vratila u Italiju u utorak uveče, pa je pretpostavka da Zlatan zbog toga nije mogao da fizički dođe u Rim, ali svakako iznenađuje to što se nije javio ni na društvenim mrežama. Zbog toga su mnogi na njega pomislili kada su pročitali ove reči Dražena Mihajlovića: "Zahvaljujemo se čak i onima koje je moj brat smatrao velikim prijateljima i učestvovao u stvaranju njihovih karijera, a koji se nisu pojavili na sahrani, niti izjavili saučešće porodici. Njima na čast".

Ibrahimović se prethodnih dana oglašavao iz pustinje, uz poruku "Peščani čovek" ("Sandman"), a u komentarima mogle su da se pročitaju poruke onih koji su ga podsećali na to da mu je umro prijatelj: ""Mogao si da napišeš i malu poruku za svog prijatelja Sinišu... omaž njemu", pisali su Italijani, a na engleskom mu je pisano: "Nemoj da zaboraviš Sinišu Mihajlovića". "Da li znaš gdje je Grande Siniša Mihajlović? Sada je u raju a ti si njegov prijatelj u magli", "Da si bar jednu objavu napisao, bio bi džentlmen", podsjećali su ga na italijanskom... Uprkos svemu, on se do ovog trenutka nije oglašavao o smrti prijatelja, koji je preminuo prije šest dana.