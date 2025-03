Sin Đanluiđija Bufona je Luis Bufon i dao je prvi gol za reprezentaciju Češke.

Izvor: Gabriele Masotti/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Sin Đanluiđija Bufona postigao je prvi gol za za reprezentaciju koja nije Italija. Kada čujete čuveno prezime, prva asocijacija su "azuri", ali to nije u slučaju Luisa Bufona (17) koji je postigao prvenac u dresu reprezentacije Češke. On je debitovao na prijateljskim utakmicama za selekciju do 18 godina.

Protiv Portugala je igrao svih 90 minuta u porazu svog tima, a u pobjedi protiv Francuske (4:1) se upisao u strijelce, dao je gol u 64. minutu, a ušao je sa klupe. Igra na poziciji lijevog krila i nedavno je debitovao i za prvi tim Pise, odigrao je samo jedan meč, nije se još upisao u strijelce.

Možda mnoge iznenađuje što je odlučio da igra za reprezentaciju Češke, ali to nije toliko iznenađujuće, jer je njegova majka Alena Šeredova Čehinja i očigledno je ona imala uticaj na njega mnogo veći od Điđija.

Bufon je ostavio preko radija

Luisa nije zanimalo da čeka šansu u reprezentaciji Italije, Česi su to čuli, pozvali ga i dobili pozitivan odgovor. Jasno je da je on na strani svoje majke, posebno zbog načina na koji je Bufon raskinuo sa njom. Tačnije, Alena je za to saznala preko radija...

Čula sam na radiju da me ostavio. Ipak nisam saznala zadnja, nego predzadnja, moj otac je saznao nakon mene", ispričala je Alena za "RAI Uno" i dodala: "Došla sam k sebi zbog naše djece, znala sam da moram učiniti sve kako bi se ona osjećala bolje i da moram imati visoko uzdignutu glavu, ali nije bilo lako".

Alena Šeredova se udala 2023. godine za italijanskog biznismena Alesandra Nasija, a sa njim je dobila i ćerku 2020, dok je i dalje u manekenskim vodama i izgleda sjajno. Što se Bufona tiče, on je u braku sa novinarkom Ilarijom Damikom i sa njom je dobio ćerku Leopoldu.