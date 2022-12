Nenad Jestrović i njegova supruga Mimi Jestrović ponovo su postali roditelji, a dobili su drugog sina i dali mu nesvakidašnje ime.

Izvor: Instagram/mimijestro/printscreen

Bivši fudbaler Crvene Zvezde, a sada fudbalski menadžer Nenad Jestrović, postao je tata peti put! Njegova supruga i on dobili su još jednog sina, a dali su mu ime Nolan, što na irskom znači plemenit i poznat.

Kako prenose mediji, porođaj je prošao u najboljem redu, beba je sasvim zdrava, a pjevačica Mimi Jestrović, Nenadova supruga, trenutno se oporavlja.

"Opušten sam, čekam peto dijete, navikao sam. Imamo sjajno ime, čućete. To ime još ne postoji u Srbiji", rekao je Nenad nedavno u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Ljubavna priča ovog para desila se dok je Nenad navodno još bio u braku s bivšom suprugom, s kojom ima troje dece. Pričalo se da je svojevremeno došlo i do fizičkog okršaja između bivše i sadašnje, što je on tada i potvrdio. Kako se pisalo, Jestrovićeva prva supruga napala je njegovu sadašnju izabranicu, a on je tada istakao da je slučaj prijavio policiji. Ipak, incident su ostavili iza sebe i nastavili da uživaju u ljubavi.