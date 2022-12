Mia Kalifa otkrila ko su joj najdraži fudbaleri svih vremena, jedno ime je iznenadilo sve.

Izvor: Instagram/miakhalifa/printscreen

Mia Kalifa, poznato lice filmova za odrasle, veliki je navijač Vest hema i ova glumica redovno posećuje utakmice tog londonskog kluba. Takođe, ona ne krije da voli i prati fudbal, pa je otkrila ko su joj trojica najdražih fudbalera svih vremena, a njen izbor iznenadio je mnoge.

Do kraja Mundijala u Kataru ostale su još četiri utakmice, a u centru pažnje pred mečeve polufinala našla se izjava Mie Kalife u kojoj je javno otkrila imena trojice fudbalera čiji je veliki fan. Naravo kao i uvijek Mia je puna iznenađenja pa je sve ostavila bez teksta kad je saopštila ko se nalazi na toj listi. Ovako izgleda Mia.

"Moram reći Dejvid Bekam jer sam ja žensko i zna se kakav status on ima kod nas. Ipak, svaki put se nasmijem kada čujem njegov glas jer zvuči kao ja kada sam imala 12 godina", počela je Mia i nastavila: "Na toj listi je Zinedin Zidan zbog one scene s Materacijem. To je nešto najuzbudljivije što sam vidjela na fudbalskoj utakimici".

Međutim, kada su svi očekivali da će se na toj listi naći još jedna legenda Mia je sve iznenadila svojim izborom: "Tu je i Aron Moj (reprezentativac Australije, prim. aut.).On je kao Kavaj Lenard u fudbalu. Ponaša se kao on ono stidljivo pred kamerama, ali je dobar momak. Ne znam, jednostavno me podsjeća na Lenarda", zaključila je ona.