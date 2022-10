PRIJE BIH GOLA SJELA NA USIJAN ROŠTILJ, NEGO DA TO TRAŽIM OD DEČKA: Mia Kalifa oduševila muškarce, uslijedio ŠAMAR

Mia Kalifa o tome šta nikad ne bi tražila od dečka - Iznenadiće vas!

Izvor: Instagram/miakhalifa/printscreen

Bivša legenda "Pornhaba" i jedna od najpopularnijih glumica filmova za odrasle koja je, po mišljenju mnogih, prerano okončala karijeru u pornografiji - Mia Kalifa, otkrila je šta ona nikada ne bi tražila od muškarca. Iako su mnogi navikli na njene slobodomune stavove, ova izjava je izazvala buru u javnosti.

Mia je na TikToku objavila video u kom je objasnila da nikada neće tražiti od muškarca sa kojim je u vezi da prestane da lajkuje fotografije drugih žena na mreži. Ova njena izjava oduševila je sve muškarce, makar većinu njih koji to neprestano radi, ali postoji jedna caka. Umjesto zabrane, ona bi uradila jedino što je njoj logično - ostavila bi ga!

U snimku, koji je pregledalo bezmalo 4 miliona ljudi, Mia je dala svoj doprinos debati o tome da li je lajkovanje fotografija drugih žena (ili muškaraca) na društvenim mrežama, znak nepoštovanja partnera u vezi.

"Nisam previše dramatična kada kažem da bih radije sjedila gola na usijanom roštilju, nego da tražim od muškarca da ne lajkuje objave drugih djevojaka na Instagramu."

Ako ste mislili da je ovo baš "velikodušno" od nje i da je rijetkost da djevojka bude tako opuštena i lišena ljubomore, nastavak slijedi u opisu videa. Jednostavno je rekla da bi radije nestala iz takve veze nego da traži od partnera da se uzdrži od lajkovanja slika.

"Jednostavno nestanem da više nikada ne čuje za mne", dodala je.

Njena izjava ponukala je mnoge da daju svoje mišljenje na ovoj mreži, pa tako se većina žena složila s njom.

"Ako moram da tražim od njega da se ponaša na određeni način, onda mi ne treba", "Tako je, jer to je test za njega", "Previše sam umorna da bi se time bavila. Ili uradi ili nemoj, a ja ću po svome", komentarisale su korisnice TikToka.

Jedna je izgleda našla način kako da svog dečka oduči od lakovanja profila drugih žena na mreži...

"Uhvatila sam ga kako to radi odmah na početku veze i pitala sam da li ćemo to da radimo? Zato što i ja mogu to isto. Polse toga nikad više nije lajkovao tuđe slike", otkrila je ova korisnica. Jedna je čak otkrila i da jezbog Mije raskinula s dečkom! Zamolila ga je da prestane da lajkuje slike i snimke bivše porno glumice, ali kad je ovaj to odbio - raskinuli su.

Pogledajte kakve slike Mia objavljuje na Instagramu...

