Selektor Maroka je kratko i jasno odgovorio na optužbe da njegov tim igra previše defanzivno.

Izvor: Profimedia

Maroko je najveća senzacija Mundijala u Kataru, a sada će selekcija Valida Regragija imati najveći ispit. Rival im je u sredu od 20 časova selekcija Francuske koja brani trofej osvojen u Rusiji 2018. godine.

Jasno je Regragiju šta njegove pulene čeka, a u izjavi da njegovi igrači "nisu umorni" možda se krije i to da su se neki od povređenih igrača oporavili. Problematični su bili kapiten Roman Sais, štoper Najif Aguerd i bek Nusair Mazraui.

"Igramo protiv aktuelnih prvaka sveta. Oni imaju sjajne igrače i najboljeg trenera na svetu. Ipak verujemo da možemo da prođemo i zašto da ne verujemo da možemo da osvojimo Svetsko prvenstvo. Nismo umorni i sutra će momci da ostave srce na terenu kao i u svakoj utakmici. Vidim da ljudi govore da je ovo naš maksimum, ali želim da osvojimo Svetsko prvenstvo. Možete da mi kažete da sam lud, ali želim da osvojimo ovo takmičenje i naši navijači će nam sigurno pomoći u tome. Volim svoju zemlju. Nismo uopšte umorni kako govore jer želimo da ponovo ispišemo istoriju", rekao je Regragi.

Svi se pitaju kako će njegov tim da zaustavi fantastičnog Kilijana Mbapea, ali selektor Maroka ima svog "keca u rukavu".

"Ako neko poznaje Mbapea bolje od mene to je Hakimi. Nemamo nikakvu specijalnu taktiku jer Francuska nije samo Mbape, Grizman ili Dembele. To će biti odličan duel Ašrafa i Mbapea i on je baš motivisan da sutra pobedi svog dobrog prijatelja".

Na kraju su ga novinari pitali da li mu smeta što mnogi kriikuju Maroko zbog preterano defanzivne igre. Imao je na to zanimljiv predlog Valid Regragi!

"Tiki-taka? Nama ne treba da imamo dominaciju u posedu lopte i na kraju da uputimo dva udarca na gol. Možda treba reći Infantinu da uvede pravilo da se i ekipama koje imaju preko 60 odsto poseda lopte na meču uruči na kraju jedan bod", kroz smeh je rekao selektor Maroka.