Reprezentativci Portugala su navodno veoma nezadovoljni ponašanjem svoje najveće zvijezde, koja na ovom Mundijalu ne doprinosi ekipi.

Izvor: Instagram

Kristijano Ronaldo je po svemu sudeći napravio haos u ekipi Portugala nakon što ga je selektor Fernando Santoš izbacio iz ekipe, a engleski mediji objavili su nove detalje o stanju u svlačionici te ekipe.

Kristijano Ronaldo je žestoko kritikovan zato što je samo otišao sa terena dok su njegovi saigrači slavili trijumf protiv Švajcarske (6:1) i plasman u četvrtfinale, a posle toga je "isplivalo" da je prijeetio da će napustiti kamp reprezentacije u Kataru. Nakon toga, on je navodno odbio i da trenira sa rezervistima, već je trenirao sa prvotimcima koji su nastupili od početka do kraja, iako je odigrao samo 20-ak minuta.

Prema pisanju engleskih medija, personalizovani trener Kristijana Ronalda Riki Regufe pridružio se kampu reprezentacije u Kataru i mnogima unutar ekipe nije jasno šta će on tamo. "Niz igrača ne shvata razlog zbog kojeg se on pridružio reprezentaciji", piše "Dejli mejl" i dodaje da je Regufe uvijek kraj ekipe, čak i u danima kada Portugal igra utakmice. Ono što dodatno iritira sve je to da nijednom drugom igraču nije dozvoljeno da ima goste tokom Svjetskog prvenstva.

Regufe i Ronaldo bliski su od kada je CR7 igrao za Real Madrid i od tada je bio čest na njegovim večerama, žurkama, skupocjenim ljetovanjima i na ceremonijama dodjele nagrada. I sada je opet tu, dok Kristijano pravi haos.