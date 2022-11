Četiri utakmice na Svjetskom prvenstvu igraće se ove subote - 26. novembra.

Utakmice druge faze Svjetskog prvenstva počele su u petak, sve je krenulo od šokantnog meča Irana i Velsa koji je poslao Gereta Bejla i Velšane na korak do ispadanja sa Mundijala. Nastavlja se šampionat sa četiri nove utakmice, od kojih su one najzanimljivije ostavljene za večernji termin, ali i one u jutarnjem imaju ogroman rezultatski značaj. Na programu su četiri utakmice posle kojih će biti poznatiji rasplet u grupama "C" i "D", a svakako najveću pažnju privlači meč Argentine i Lionela Mesija koji se igra na kraju dana.