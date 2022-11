Brazilski as ostavio emotivnu poruku na društvenim mrežama i potvrdio da ima problem. "Jedan od najtežih trenutaka u mojoj karijeri".

Izvor: Profimedia

Najbolji brazilski fudbaler Nejmar povrijeđen je napustio utakmicu protiv Srbije i slika otečenog stopala odmah je u Kataru pokazala da je situacija komplikovana. Dan posle tog meča, u petak, potvrđeno je da je as "Selesaa" i Pari Sen Žermena doživio povredu zbog koje će morati da propusti utakmice protiv Švajcarske i Kameruna, dok postoji šansa da zaigra u eliminacionoj fazi.

Nejmar se tim povodom obratio u petak uveče na svojim profilima na društvenim mrežama objavio emotivnu poruku, kojom je obavijestio cio svijet da je njegova vera jaka i da neće dopustiti da ga ovaj problem zaustavi da nastavi učešće na svom trećem Svjetskom prvenstvu. Pročitajte šta je napisao Nejmar.

"Ponos i ljubav koji osjećam dok nosim ovaj dres su neopisivi. Da mi je Bog dao šansu da biram zemlju u kojoj ću da budem rođen, bio bi to BRAZIL", počeo je Nejmar emotivno obraćanje.

"Ništa mi u životu nije poklonjeno. Uvijek sam morao da jurim svoje snove i da ostvarujem svoje ciljeve. Nikad nisam poželio loše bilo kome, već sam pomogao onima kojima me pomoć bila potrebna", dodao je.

"Ovo danas je postalo jedan od najtežih trenutaka u mojoj karijeri. I ponovo na Svjetskom prvenstvu. Da, povrijeđen sam, to je dosadno, boljeće me, ali sam siguran da ću imati šansu da se vratim, jer ću dati sve što mogu da pomognem svojoj zemlji, svojim saigračima i sebi. Toliko sam dugo čekao da me neprijatelj ovako obori? NIKAD! Ja sam SIN BOGA NEMOGUĆEG i moja VJERA je beskrajna", zaključio je Nejmar.

Brazil će naredne mečeve igrati u ponedeljak i petak, što znači da će Nejmar vjerovatno imati desetak dana za odmor i pripremu za nokaut fazu.

ODMAH SU SE OGLASILI SAIGRAČI

Ispod te poruke oglasili su se poznati brazilski asovi. Napadač reprezentacije i Real Madrida Vinisijus Žunior napisao mu je: "Moj idolu, idemo zajedno!", dok je njegov drugi saigrač iz nacionalnog tima, Lukas Paketa, ostavio ovaj komentar: "To je već uspijevalo brate, Bog će uraditi svoje i vratićeš se brže nego što misliš. Uz tebe smo, uvijek".

Takođe, nekadašnja brazilska atletičarka i olimpijska šampionka Mauren Mađi napisala mu je emotivnu poruku: "Bog te nikad nije napustio. Možda ti je dao odmor na nekoliko trenutaka. Nikad te nisam vidjela tako dobro pripremljenog. I bićeš spreman kada bude potrebno. Ekipa je sjajna i bićeš sa njima kada se najmanje budeš nadao. Brazil te veoma inspiriše. Idemo!".