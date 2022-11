Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi iskreno je pričao poslije poraza od Brazila.

Poslije poraza od Brazila 0:2, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi rekao je da iz fizičkog aspekta nije uspeo da prepozna svoj tim. Nije krio u svakom odgovoru koliko žali za tim što nema na raspolaganju sve svoje najvažnije igrače.

"Bili smo u egal poziciji u prvih 45 minuta - i Brazil i Srbija. Nisam vidio da su nešto bili dominantniji, ali ono što je za nas bilo porazno je drugo poluvrijeme, gdje smo fizički totalno pali. U fizičkom smislu više nismo bili tim i naravno da Brazil to zna da iskoristi, jer posjeduje odlične igrače. Taj fizički faktor je iznenađujući. Nisam mogao da prepoznam naš tim. Totalno smo pali fizički", izjavio je selektor.

"Moraćemo dobro da razmislimo za sledeću utakmicu, dobro da izvagamo šta da se radi. Moraće zdravi igrači da igraju. Pričao sam sa igračima ovih par dana i dobio sam uvjerenja da je sve OK što se tiče povreda, ali očigledno da nije OK. Tako da ćemo morati da tražimo druga rješenja ako se situacija ne poboljša, ali ima vremena. Nemamo magične doktore koji će u dva dana rešiti sve sa povredama. Ali verujte mi drugačija bi pjesma bila da su mi igrači bili zdravi, ali Bože moj"

"Znate da smo sa puno problema došli u Katar, imamo puno povreda u nevrijeme i to su povrede koje su od igrača koji su praktično udarne igre naše reprezentacije. Nažalost, to je tako i moramo da prihvatimo tu činjenicu da je tako. Previše je da nemate sto odsto spremne igrače u timu. To se i vidi"

Na pitanje da li je ovaj meč pokazao da je Srbija daleko od "top" reprezentacija, Piksi je odgovorio sležući ramenima: "Brazil je svjetski krem fudbala i tu nema priče, ali opet - pokazali smo u prvom djelu da možemo da igramo. Žao mi je što nemam Vlahovića, Mitrovića i Kostića 100 odsto spremne. Drugačija bi pjesma bila, 100 odsto. Ali jednostavno, oni nisu spremni i to je to".

Pred "orlovima" je priprema za nastavak turnira. "Nije sramota izgubiti od Brazila. U prvom poluvremenu smo bili ravnopravni, u drugom su bili bolji i zasluženo su pobijedili. Analiraćemo igru Kameruna i Švajcarske, da se pripremimo koliko je moguće i da budemo daleko bolji nego večeras"