Ronaldo odgovorio nekadašnjem saigraču iz Mančester junajteda na kritiku.

Izvor: YouTube/talkSPORT/D.C.United

Kristijano Ronaldo je žestoko napao Mančester junajted, aktuelnog menadžera Ten Haga, bivšeg Ralfa Rangnika, klupsko rukovodstvo... A povrh toga potkačio je i klupsku legendu, svog bivšeg saigrača Vejna Runija.

Portugalac ne oprašta Englezu to što ga je javno kritikovao i odgovorio mu je oštro u intervjuu koji će u celini biti objavljen u sredu. "Ne znam zašto me tako oštro kritikuje, verovatno zato što je završio svoju karijeru, a ja još igram na visokom nivou. Neću da kažem da izgledam bolje od njega, ali to je tačno", rekao je Kristijano.

Runi trenutno radi u Americi, gde je trener Di-Si junajteda, a kritikovao je Portugalca kada je nedavno odbio da uđe u igru u završnici utakmice protiv Totenhema. "Da li je Junajted bolji sa Ronaldom u timu? Ne mislim da je tako. On i Mesi su verovatno dvojica najboljih igrača svih vremena, ali mislim da stvari koje je uradio od početka sezone nisu prihvatljive za Mančester junajted. Vidim da ga Roj Kin brani, a on to ne bi prihvatio. Roj ne to uopšte ne bi prihvatio. To (što radi Kristijano) je velika smetnja za Mančester junajted i to klubu nije potrebno ni na minut dok pokušavaju da naprave novi tim. Moj savet Kristijanu je da spusti glavu i da radi, da bude spreman onda kada ga menadžer pozove da igra. Ako to radi, biće pomoć ekipi. Ako ne radi to, postaće neželjena smetnja svima", rekao je Runi i očigledno veoma povredio saigrača sa kojim je svojevremeno osvajao Ligu šampiona, Premijer ligu...