Vejn Runi imao je šta da zamjeri Kristijanu Ronaldu.

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo nema minutažu u Mančester junajtedu, sve više priča se o njegovom odlasku, a prije svega toga će predvoditi reprezentaciju Portugala na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Do toga ekipu čeka još meč sa Fulamom u kom se ne očekuje da će Ronaldo biti u startnoj postavi. O njemu je pričao Vejn Runi, čovjek koji je bio saigrač portugalskog asa na "Old Trafordu".

Jedna od glavnih tema bio je potez Ronalda kada je odbio da uđe u igru i otišao je u svlačionicu prije kraja meča sa Totenhemom. "Mesi i Kristijano su vjerovatno najbolji igrači u istoriji fudbala. Međutim, neke stvari koje je Ronaldo radio od početka ove sezone su neprihvatljive za klub kakav je Junajted. Čuo sam da ga Roj Kin brani, a znam da ni on takav gest ne bi prihvatio. To je nešto što klubu nije potrebno, posebno sada kada kreću sve ispočetka. Za njega je najbolje da spusti glavu, trenira i da bude spreman da igra kada ga trener pozove. Ako to uradi, imaće značaj za tim, u suprotnom postaće nepoželjan i biće smetnja", rekao je Runi.

Ronaldo je zbog tog poteza kažnjen, trenirao je sa rezervnim timom, a to je pokazatelj koliko klub vjeruje treneru Eriku ten Hagu. "Erik ima autoritet, vidi se njegov pečat i ekipa konačno pokazuje karakter. Vidi se identitet Junajteda, to je nešto što nije bio slučaj pre njegovog dolaska. Pravi je čovjek za ovaj posao, biće mu potrebno vrijeme. Za početak, mjesto među četiri najbolja i ulazak u Ligu šampiona", zaključio je Runi.