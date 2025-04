Dara napravila haos na romskom veselju, gađala muškarca flašom: "M*rš odavde, ti ćeš da mi kažeš"

Pjevačica se jednom prilikom prisjetila veselja na kom je nastupala, a na kom je izbio problem.

Izvor: YouTube/Dara Bubamara

Poznata pjevačica Dara Bubamara, koja je već odavno stekla reputaciju osobe koja bez zadrške iznosi svoje stavove, jednom prilikom je podijelila anegdotu sa jednog romskog slavlja na kojem je nastupala.

Naime, tokom veselja došlo je do neprijatne i nezgodne situacije između nje i jednog od prisutnih gostiju, na šta je Dara, u svom prepoznatljivom stilu, burno reagovala i izazvala pravu pometnju.

"Radila sam jednu romsku svadbu i napušila ih k*****. Jako sam dostojanstvena, ne dam na sebe. U početku kada su me zvali na te romske svadbe nisam znala šta je to. Sad znam i kažem odmah toliko i toliko, dođem na 45 minuta, otpjevam i idem", rekla je Dara Bubarama u podkastu "Vostcast" i prisjetila se svadbe na kojoj je izbio skandal.

"To je bilo u Beču 1.500 ljudi, video bim imaju koliko ljudi je tamo bilo. Neki voditelj, matora drtina tamo, već se ušmrkao, diriguje, majmunčina neka i kaže on: 'Sad Dara' i ja mu pokažem da večeram, a on meni nešto kao: 'Ja kad kažem...'. Ja ga iskuliram i nešto je bilo i onda je rekao: 'Sad dueti', Darko Lazić i ja", prisjetila se Dara i objasnila kako je sve kulminiralo.

"Kažem mu ne možemo duete, jer su to matrice, a on meni: 'Ti ćeš da mi kažeš', na mikrofon. Kad sam ja pop*zdela, još sam bila u pms-u: 'Ti ćeš da mi kažeš majmune jedan. Ja sam došla zbog ovih ljudi, a ti se meni tako obraćaš, j*bem ti. Mrš odavde'". Nap*šila ga na mikrofon, moji muzičari pobijeleli, gađala sam ga flašom i otišla u sobu", prisjetila se Dara.

Nakon toga, ona je promijenila pravila za nastupe na privatnim veseljima.

"Sad kad me zovu, kažem dolazim na 45 minuta... Ti ljudi su ok, ali ti neki voditelji... Maltretiraju Acu Lukasa, traže deset puta zaredom istu pjesmu. Da sam gledala pare milijarderka bih bila, ne možeš ti meni da tražiš deset puta zaredom 'Svi su tu', pjevaj ti pi*ka ti materina".

(Blic.rs/Mondo)