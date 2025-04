“Lavice” su u prvom meču slavile 31:19.

Izvor: Profiemdia

Crnogorske rukometašice su pobjedom nad Portugalom (30:26) u revanšu baraža za Svjetsko prvenstvo proslavile plasman na Mundijal, a atmosferu u timu je podvukla golmanka Marta Batinović, piše CdM.

“Definitivno je bilo teško igrati jer smo tamo ostvarili ubjedljivu pobjedu. Drugačije je kada imate veliku razliku, teško je naći motivaciju. Bilo je prelijepo igrati pred našom publikom, uživali smo. Zadovoljna sam što su sve cure dobile priliku. Dobra utakmica, dobra atmosfera i završile smo pobjedom što je najbitnije”, kazala je Marta.

Iskusnu golmanku raduje i što mlade igračice koriste šansu u dresu „lavica“.

“Izgleda dobro, imamo puno prostora napredak, vidjelo se kad nema Đine Jauković na terenu koliko je to nama golmanima drugačije. Dok nađemo neki sistem ja i Ilda, nas sve tri golmanke. Mlade su cure, imaju veliku želju, igraju srcem i nadam se da će to sve leći kako treba do početka prvenstva“, istakla je Mlada.

Do šampionata ima dosta vremena, a golmanka se nada da će ekipu povrede zaobići, prenosi CdM.

“Daleko je prvenstvo, kraj je klupske sezone tek. Najbitnije je da ostanemo zdrave jer nedostatka jednog igrača može puno uticati na Crnu Goru“, zaključila je Marta Batinović.