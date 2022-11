Portuglaski trener ispričao je čijim je ponašanjem razočaran, a mediji su odmah otkrili ime fudbalera kojeg pominje.

Fudbaleri Rome propustili su veliku šansu da se približe vrhu tabele - u 14. kolu Serije A remizirali su sa Sasuolom (1:1) i tako stigli do tek četvrtog boda na poslednja četiri prvenstvena meča. Portugalski trener Žoze Murinjo nije lako podneo ovaj neuspeh, a na konferenciji posle meča ispričao je da je u klubu pronašao izdajnika!

Zapravo, temperamentni trener nije bio oduševljen pristupom jednog od svojih fudbalera, pa je odmah nakon meča otvorio rat sa njima. I od tada je potpuno jasno,

"Žao mi je što je odnos tima prema igri pokvario jedan fudbaler neprofesionalnim ponašanjem. Niste me videli da ovako nešto kažem o Rožeu Ibanjezu posle Lacija, greške su sastavni deo igre i njegov pristup nikada nije bio problem. Mene razočarava neprofesionalan stav koji nije fer prema saigračima. Večeras sam na terenu imao 16 igrača i dopao mi se stav koji je imalo njih 15. Ovom poslednjem sam rekao da on uvek ima takav stav, nije to od danas. Sad treba da zatvorimo polusezonu sa osvojena tri boda, a on u januaru mora da nađe drugi klub", hladno je rekao Murinjo, uz promenu teme na kraju izlaganja.

Iako portugalski menadžer nije otkrio o kojem fudbaleru se radi, mediji u Italiji sigurni su da je reč o Riku Karsdorpu (27). Desni bek "vučice" stigao je 2017. godine za 16 miliona evra iz Fejnorda u kojem je kasnije odradio jednu sezonu na pozajmici. On je ušao u igru umesto Zekija Čelika, ali je prikazao veoma lošu partiju. Imao je nekoliko užasnih poteza u napadu i bio je jedan od najvećih krivaca za gol Sasuola jer je odustao od praćenja svog igrača Armana Lorijentea, kasnijeg asistenta za izjednačujući pogodak.