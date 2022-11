Tim iz sela od 2.000 stanovnika napravio je senzaciju i izbacio Rijeku iz kupa Hrvatske.

Izvor: Profimedia

Nekadašnji šampion Hrvatske Rijeka nastavio je da posrće! Nakon nedavnog poraza od Gorice italijanski stručnjak na klupi Rijeke Serse Kozmi nije štedeo svoje igrače, a sada deluje da je zaista bio u pravu kada ih je kritikovao.

Ispala je rijeka u osmini finala kupa Hrvatske od BSK-a iz Bijelog Brda, drugoligaša koji trenutno drži pretposlednju poziciju na tabeli, a dolazi iz sela koje ima manje od 2.000 stanovnika.

BSK iz Bijelog Brda koji se bori da ne ispadne u treću ligu pobedio je sa 2:1, a šestostruki osvajač hrvatskog kupa Rijeka nije uspela da ih savlada iako je povela. Ipak golovima Marka Tokiča i Darija Pudića autsajder je pobedio!

"Razumem navijače, opravdano su reagovali. Nakon nedelju dana sam rekao da ćemo imati problema do 12. novembra. Odmah sam to istakao. Ovi igrači ne mogu više od ovoga. Večeras, ako imaš muda, jedan gol daš u zadnjih 20 minuta. Jednostavno ga daš. Ovo je tim za totalni remont. Hteli ste 11 lavova? I ja, ali neko je rođen kao lav ili tigar, a netko kao... paun. Ni Murinjo ne bi izvukao više iz ovih igrača. Izdržimo još do pauze pa onda šaljemo sve u k*rac i menjamo priču", rekao je Kozmi posle poraza od Gorice, a nakon kupa je mogao da bude samo još više nezadovoljan.

Ipak, ostaje da se vidi koliko će on još ostati na klupi ovog kluba, ipak je verovatnije da će nakon Mundijala vlasnička struktura rešiti da otera njega, a ne da rekonstruiše ceo tim.