Fantastična ideja Aston Vile postala je hit na društvenim mrežama jer im je donijela važan gol za 2:0.

Izvor: Twitter/VillansTogether/printscreen

Fudbaleri Aston Vile šokirali su Mančester junajted u 13. kolu Premijer lige i u Birmingemu su nanijeli težak poraz velikanu engleskog fudbala - 3:1. Već posle 11 minuta meča bilo je 2:0 za domaći tim, a nakon nevjerovatnog snimka koji se pojavio na društvenim mrežama čini se da je za tako ubjedljivu prednost veoma zaslužan i golman domaćeg tima, argentinski čuvar mreže Emilijano Martinez.

Navijači Aston Vile masovno dijele snimak koji je napravljen sa tribina, a koji pokazuje značaj Martineza za ekipu iz Birmingema. Kada je domaći tim imao slobodan udarac u opasnoj zoni, a iskusni Lukas Dinj namještao loptu da izvede prekid, Martinez je odigrao ključnu ulogu. On je pretrčao više od polovine terena, namjestio se iza leđa izvođača prekida i dirigovao svojim fudbalerima u kaznenom prostoru. Zbog njihovih pozicija David De Hea nije mogao da reaguje na pravi način.

Nema sumnje da je Dinj najzaslužniji za pogodak jer je fantastično izveo slobodan udarac, ali je i Martinezova uloga ovog puta bila ogromna. Posebno kada se ima u vidu da ovakve stvari ne viđamo često. Možda bi ovaj detalj u narednim godinama mogao da postane praksa, pošto je Aston Vila očigledno pronašla način kako da prekidi iz opasne zone budu opasniji.

Nije uvijek pametno poslati golmana na protivničku polovinu kao što je to sada bio slučaj, ali ukoliko on može da pomogne nameštanjem igrača koji će ometati njegovog kolegu, zašto ne probati? Novi trener engleskog tima Unai Emeri rešio je da se kocka i dobio je veliku nagradu za svoju neobičnu ideju. Pogledajte kako je to izgledalo: