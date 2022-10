Otkriveno u kakvom je stanju srpski napadač!

Izvor: FoNet/AP/Armando Franca

Srpski napadač Dušan Vlahović u utorak je doživeo povredu u porazu Juventusa protiv Benfike u gostima (3:4), a italijanski novinari saznali su ta povreda nije ozbiljna. Golgeter Juvea uskoro će moći da se vrati na teren, objavio je tamošnji "Skaj Sports", dok se klub još nije oglasio.

Vlahović je u toj utakmici bio strelac, ali je UEFA navela da ipak nije on dao taj gol, ali sve to nije uticalo na loš rezultat Juventusa i na to da je ispao iz Lige šampiona u grupnoj fazi - a "visi" mu i mesto u Ligi Evrope. Naravno, sve to je u drugom planu za ljubitelje fudbala u Srbiji, jer nas sve najviše interesuje to da li će Vlahović biti spreman za Mundijal u Kataru, koji počinje 20. novembra i na kojem bi as Juvea trebalo da bude jedan od lidera "orlova".