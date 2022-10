Crvena zvezda u četvrtak igra protiv Trabzona i više nema prava na kiks u Ligi Evrope

Izvor: MN Press

Crvena zvezda u četvrtak igra protiv Trabzona u Ligi Evrope i tom meču daje veliku važnost, jer bi pobedom mogla da se izjednači sa turskim timom na tabeli i da se umeša u borbu za ostanak u Evropi i tokom zime.

Crveno-beli saopštili su da će karte biti prodavane u ponedeljak, utorak i sredu od 11 do 19 časova, kao i na dan utakmice od 12 časova, pa do početka. Takođe, mogu se kupiti i online, preko iticket.rs servisa. Cene su od 1.200 dinara za sever i jug, do 2.200 za istok i 2.800 dinara za zapad.

"Utakmice protiv Ferencvaroša, pa i protiv Monaka, su nam pokazale da možemo da budemo pravi kada hoćemo i zato treba ispuniti stadion do poslednjeg mesta i boriti se za pobedu kojom bismo mnogo povećali šanse za eventualni prolazak u 1/16 finala ili nastavak takmičenja u Konferencijskoj ligi. Marakana je posebno mesto gde su se mnoga čuda dešavala, pa zašto ne bi pao i jedan Trabzon? Još uvek je sve otvoreno i moguće. Naše je da verujemo i da napunimo stadion u četvrtak u 21", poruka je sa Marakane navijača Crvene zvezde.

Uoči te utakmice jasno je da će trener Miloš Milojević imati probleme da sastavi vezni red.