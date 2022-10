Dejan Joveljić će biti zadovoljan brojem golova, ali ne i minutažom koju je imao u MLS ove sezone.

Napadač Dejan Joveljić završio je sezonu u MLS-u pošto je njegov Los Anđeles eliminisan u četvrtfinalu plej-ofa. Pobijedio ih je gradski rival LAFC i to golom u trećem minutu nadoknade preko Aranha, samo što je Joveljić u 85. minutu uspio da donese izjednačenje u "El Trafiku". Ipak, domaćin je došao do pobjede i sačuvao je, tako da će igrati u polufinalu i na samo dva koraka je do željene titule šampiona.