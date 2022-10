Nikome se ne sviđa ono što je Kristijano Ronaldo uradio i sada su brojni bivši fudbaleri i reprezentativci to rekli javno.

Mančester junajted je odigrao najbolju utakmicu pod vođstvom Erika Ten Haga kada je savladao Totenhem 2:0, a taj meč je donekle ostao u sjenci skandala koji je napravio Kristijano Ronaldo. Iskusni Portugalac koji je u drugom planu kod holandskog stručnjaka napustio je klupu pre kraja meča i to je izazvalo salvu kritika na njegov račun.

Prvi koji se oglasio je legendarni danski golman Mančester junajteda Peter Šmajhel, koji je naglasio da razumije zašto je Kristijano ljut, ali ipak ne smatra da je ovo prihvatljivo ponašanje.

"Ovo je prvi put da mogu da kažem da sam razočaran njime. Inače ga podržavam, razumijem njegovu situaciju. Takav odlazak stvara sve što ne želimo u ovom trenutku. Znao je da će to biti potez za naslovnice. Ne trebaju nam takva ometanja i to je razočaravajuće", rekao je Šmajhel.

Odmah je svoje mišljenje dao i jedan od najboljih engleskih napadača ikada Geri Lineker koji je bio još oštriji.

"Svi znamo kakav je sjajan igrač bio, ali otići s terena dva minuta prije završetka utakmice... Žao mi je, to je neprihvatljivo. To je jadno", rekao je Lineker.

Nije na tome stalo, pa je pravu paljbu po Kristijanu osuo i nekada dugogodišnji napadač Aston Vile Gabrijel Agbonlahor.

"Da, Ronaldo je jedan od najboljih i dao je 700 golova, ali ne možete da ne poštujete svoje saigrače i da se ponašate kao razmaženo derište", smatra Agbonlahor.

Nekadašnji reprezentativac Engleske Deni Mils bio je takođe jako razočaran odlukom Ronalda da napusti teren prije vremena. Istakao je da Ronaldo ima problem sa egom i da misli da je veći od kluba za koji igra.

"To je apsolutna sramota. To je nepoštovanje prema timu, treneru, navijačima. Igrali su sjajno, vodili su 2:0, šta im može zamjeriti? Da su gubili 2:0, to i dalje ne bi bilo u redu, ali ja bih to nekako razumeo", iskren je Mils, dok je nekadašnji napadač Junajteda Dion Dablin jasno rekao da bi uhvatio Ronalda za vrat da je bio na klupi!

"Vjerovatno bih ga uhvatio za vrat i pitao: 'Šta to radiš?'", istakao je Dablin.