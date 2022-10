Neverovatne stvari se dešavaju u Parizu sa Kilijanom Mbapeom!

Izvor: Profimedia

Kilijan Mbape može da pređe u Real Madrid bez obeštećenja već u januaru! Tom tvrdnjom je i Španiju i Francusku šokirala Tatjana Vasin, stručnjak u oblasti sportskog prava i poznati advokat!

"Mbape može legalno da raskine ugovor sa PSŽ-om jer klub krši njegova radnička prava, što mu otvara prostor da potpiše kao slobodan agent za bilo koji klub", rekla je Tatjana Vasin "RMC sportu".

A PSŽ radnička prava Kilijana Mbapea krši ni manje ni više nego armijom botova! Navodno je PSŽ unajmio kompaniju koja je kreirala lažne naloge na društvenim mrežama da bi napadala i kritikovala ponašanje napadača Parižana! To se sada istražuje i ukoliko se dokaže da je tačno Mbape će moći legalno da da otkaz u klubu i potraži novo radno mesto!

"As" sa druge strane piše da u Realu imaju ogromne planove i da su za sledeću sezonu spremili budžet od 425.000.000 evra, ali da u njega ne računaju novac za dovođenje Mbapea. Očigledno u Madridu veruju da će Mbape koji je između dve sezone potpisao novi ugovor sa svojim sadašnjim klubom dobiti parnicu i raskid saradnje sa PSŽ-om.

Ukoliko se to desi bio bi to verovatno najveći krah u istoriji fudbala, s obzirom na to da je Mbape plaćen Monaku 180.000.000 evra, a uz to je trenutno najplaćeniji fudbaler na svetu.