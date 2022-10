Pjer Oriola vidno je nezadovoljan tretmanom koji je imao u španskom klubu...

Barselona je otpustila Pjera Oriolu pred početak Evrolige. Doskorašnji kapiten španskog kluba ostao je u šoku. Nije mogao da vjeruje šta mu se dogodilo. Pre svega zbog načina na koji mu je sve to bilo saopšteno i zbog same reakcije cijelog kluba. Od 2020. godine je nosio kapitensku traku, ali ni to nije bilo dovoljno za pristojniji oproštaj.