Fudbaleri Izraela obezbedili odlazak na Evropsko prvenstvo, a jedan reprezentativac dobio batine tokom meča!

Izvor: Printscreen

Reprezentativci Izraela do 21 godine napravili su veliki uspeh i plasirali se na EURO 2023, pošto su u revanš meču plej-ofa eliminisali Irsku rezultatom 3:1 (1:1) u penal seriji. Duel je, međutim, obeležio skandal pored terena koji je izazvao izraelski selector Guj Luzon.

Tokom pauze pre produžetka Luzon je bukvalno šamarao svog fudbalera Ziva Morgana dok mu je davao instrukcije. Iako se na snimku jasno vidi šta je radio, Izraelac je nakon meča pokušao javnosti da objasni da se to zapravo nije dogodilo!

"Ziv Morgan? Pomazio sam ga. Nije to šamar. Kad udarim šamar, to se oseti. Mazio sam ga s ljubavlju i to je sve. Bilo je to milovanje. Nema tu ništa sporno. Razgovarali smo kao profesionalci, smejali se. Dao sam mu i kolač na kraju utakmice. Mogu reći svom igraču što poželim, sve u dobrom duhu. Idemo dalje”, rekao je Luzon. Pogledajte taj trenutak: