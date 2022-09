Mogli bismo u narendih nekoliko godina da vidimo novo zdanje u srcu Milana!

Izvor: Twitter/printscreen/@MilanPosts

"San Siro" ili "Đuzepe Meaca", kako god da zovete kultni stadion na kome igraju Milan i Inter, uskoro bi on mogao da bude srušen! Član komiteta koji se brine o ovom zdanju Alesandre De Kiriko je sada javno rekao da stadion više nije u stanju u kome može da bude mesto na kome igraju dva velikana.

U Italiji se generalno kuburi sa rekonstrukcijama stadiona jer su stadioni vlasništvo gradova, a ne klubova, a planovi o novom fudbalskom zdanju u Milanu se prave već godinama. Priča se o novom "San Siru", ali taj projekat nikako da počne.

Sada najnoviji planovi navode da bi ovaj stadion morao da bude srušen, a na njegovom mestu se planira izgradna jednog većeg i modernijeg zdanja.

"Tri godine čekamo da počnu radovi i nadamo se da će to krenuti ubrzo i da če javna debata imati pozitivan kraj. Moramo slušati građane, ali danas stadion više nije funkcionalan. Usluga na njemu je loša, o toaletima neću ni da pričam. Moramo da se setimo da je "San Siro" rađen po projektu iz dvadesetih, on ne zadovoljava potrebe 70-80 holjada navijača koji su tu svakog vikenda. Još gore, oko stadiona je sve zapušteno i potrebne su ne samo adekvatne zgrade za navijače već i za same stanovnike", rekao je nedavno Alesandre De Kiriko.

Pogldajte kako izgleda projekat novog San Sira: