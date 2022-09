Bio je igrač sa pedigreom iz engleskog fudbala i reprezentativac svoje zemlje, a sada igra ligu koja uopšte nije profesionalna.

Izvor: Instagram/j23parker/printscreen

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde danas izgleda drugačije nego 2015. godine kada je stigao u Beograd, na Instagramu često pokazuje svoje trbušnjake, a očigledno se pored fudbalske karijere koja je u padu bavi i privatnim biznisom. Džošua Parker (31), bivši igrač Kvins Park Rendžersa i reprezentativac Antigve i Barbude, preko društvenih mreža prodaje savete za ishranu, medijaciju, kozmetičke proizvode - zapravo, čitav taj paket drugačijeg načina života!

Navijači Crvene zvezde ne pamte po dobrom nekadašnjeg engleskog fudbalera Džošuu Parkera, jer je on tokom boravka u Beogradu imao više skandala nego postignutih golova. Možda čak više i od odigranih mečeva za crveno-bele, u čije je redove stigao veoma neobičnim piutem. Svojevremeno je Zvezda preko njega "prebila" dug za Nemanju Maksimovića koji je ranije otišao u Domžale.

Odmah po dolasku u Beograd pričao je za MONDO da u Srbiji ne postoji napadač kao što je on, ali tokom 14 mečeva na kojima je postigao četiri gola i asistirao dva puta nije uspeo da ubedi javnost da je klasa. Uostalom, tome su u prilog govorili i timovi za koje je igrao u kasnijoj fazi karijere. Nakon rastanka sa Zvezdom igrao je za poluprofesionalni Veldstoun, zatim za Džilingem, Čarlton, Vikomb i Barton, dok mu prethodnog leta nije istekao ugovor. Sada ima novi klub i nakon više od godinu dana vratio se na teren. Nedavno je potpisao ugovor i već je debitovao za engleskog šestoligaša Oksford siti. Ovako danas izgleda Parker:

Vidi opis ZVEZDIN VELIKI PROMAŠAJ IGRA 6. LIGU I ŽIVI POTPUNO DRUGAČIJE: Meditira, zdravo se hrani, a zarađuje od biznisa! (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/j23parker/printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/j23parker/printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/j23parker/printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/j23parker/printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/j23parker/printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/j23parker/printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/j23parker/printscreen Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/j23parker/printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/j23parker/printscreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/j23parker/printscreen Br. slika: 10 10 / 10

Pre Crvene zvezde Parker je igrao za brojne engleske niželigaše. On je dete iz akademije Kvins Park Rendžersa, ali u tom klubu nije uspeo da se izbori za veću ulogu, pa se često selio u manje timove kako bi sticao iskustvo i zaradio minute na terenu. Usledio je prelazak u Oldam, pa kasnije i u Oksford junajted, dok nije stigao u Sloveniju gde je sticao prvo internacionalno iskustvo.

Kao fudbaler slovenačkog tima privukao je pažnju Zvezde, ali boravak u Beogradu niko neće pamtiti po dobrom. Možda i najbolji period za Zvezdu bio je dok je Parker kao pozajmljeni fudbaler igrao za Aberdin jer tada klub nije morao da misli o njemu... Crveno-beli imali su priliku da ga prodaju Kairatu nakon što su šokantno ispali od Kazahstanaca iz Evrope i ispostavilo se kao greška što to nisu uradili. Džošua je neretko propuštao treninge, javljao se fotografijama iz Londona u sred sezone i javno govorio da mu se ne dopadaju pozicije na koje ga treneri stavljaju. Između ostalog, Parker je u Crvenoj zvezdi igrao kao centralni napadač, kao drugi napadač, po oba boka, pa čak i kao bek!

Sve to je uticalo da Džošua Parker period u Beogradu posmatra kao najteži u svojoj kariejri. "Imao sam savetnike, ljude iz Asocijacije profesionalnih fudbalera, prijatelje, stare trenere. Govorili su mi da treba da napustim Crvenu zvezdu. Smršao sam, izgubio apetit, patio od anksioznosti i depresije,... Nisam mogao jednostavno da odem, telo im nije dalo da me pobede", rekao je jednom prilikom fudbaler koji tvrdi da je njegova majka prodavala dragocenosti iz kuće kako bi mu pomogla da napusti Beograd. U međuvremenu, on je prestao da misli o fudbalu, pa je nakon povratka u Englesku mesecima konobarisao u kafiću svog brata kako bi ponovo stao na noge. Očigledno je duhovni mir nakon beogradske avanture pronašao u jogi, pa ga na društvenim mrežama često možete videti u neobičnim situacijama. Ovako fudbaler izgleda dok meditira: