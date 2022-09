Svojevremeno je igrao Premijer ligu, dobro je poznato lice na TV ekranima, a sada se bori za svaku reč koju želi da kaže.

Izvor: Youtube/The Diary Of A CEO/printscreen

Ljubitelji engleskog fudbala godinama su mogli da uživaju uz komentare bivšeg fudbalera Krisa Kamare, koji se nakon čak 20 godina profesionalnog igranja opredelio za karijeru u medijima. Bio je voditelj, stručni konsultant, analitičar, komentator, novinar i sve drugo što je pratilo Premijer ligu u prethodnim sezonama, sve dok nisu stigle šokantne vesti.

Pre nekoliko meseci saopštio je Kamara čitavom svetu da će morati da se povuče iz uloga koje ima i da se više neće baviti poslom po kojem je prepoznatljiv. Razlog za to bila je teška bolest apraksija koja mu je dijagnostifikovana. O toj bolesti govorio je u jednom podkastu, a njegova ispovest veoma je emotivna.

"Osećam se kao da neko drugi priča umesto mene. Glas koji je nekada izlazio brzinom od 300 kilometara na sat, znate kako sam zvučao na televiziji... Sada kad čujem sebe, to kao da je neko drugi. Nekih dana poruka od mozga do usta putuje stvarno dugo. Nekih dana reči koje izlaze iz vaših usta budu drugačije od onih koje ste želeli da kažete. To je još čudnije. Bilo mi je teško da prihvatim, i dalje mi je teško da prihvatim", ispričao je Kamara.

Ljudi koji imaju apraksiju povremeno zaboravljaju da urade neke od najobičnijih stvari, bilo da su to pokreti telom ili sitnice poput češljanja, vezivanja pertli i slično. Kod Krisa Kamare se bolest manifestuje tako što on povremeno gubi kontrolu nad svojim govornim aparatom, odnosno teško izgovara ono što želi da kaže. Ipak, odluku da ode u penziju delimično je promenio i nastavio je da se bori...

"Moram da kažem da sam na kraju prethodne sezone nameravao da u potpunosti napustim televiziju. To je bilo prihvatanje stanja u kojem se nalazim. Razgovarao sam sa suprugom i agentom, pomislio sam da je to sve i da sam odradio svoje. Hteo bih da se zahvalim ljudima koji su me uporno slušali i govorili da je 25 odsto Kamare bolje nego neko drugi", rekao je bivši fudbaler.

U međuvremenu, on se povukao sa televizije "Skaj Sport" i danas na radiju BBC vodi fudbalsku emisiju sa svojim prijateljem. Takođe, on je "domaćin" televizijske emisije "Nindža ratnici" za tržište Velike Britanije. Tokom igračke karijere Kamara je nastupao za brojne engleske klubove, a sa Lidsom, Lutonom, Šefild junajtedom i Midlzbroom igrao je u elitnom rangu. Penzionisao se 1995. godine i u narednim sezonama kratko radio kao trener Bredforda i Stouka.