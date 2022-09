Grejem Poter je novi menažder Čelsija posle potpisivanja petogodišnjeg ugovora, potvrdio je klub sa "Stamford bridža", koji je tako doveo engleskog stručnjaka sa krajnje neobičnom karijerom.

Izvor: Profimedia

Brza reakcija je stigla - Čelsi ima novog menadžera nakon što su američke gazde otpustile Tomasa Tuhela. To je Grejem Poter, dosadašnji menadžer Brajtona, koji je dobio priliku na do sada najvećem poslu u njegovoj neobičnoj trenerskoj karijeri.

Čelsi je kao naslednika Tuhela doveo čoveka koji je 2007. bio tehnički direktor ženske reprezentacije Gane na Svetskom prvenstvu, a potom švedskog četvrtoligaša doveo do nokaut faze Lige Evrope!

Poter je u Brajtonu prethodnih sezona radio izvanredan posao, isto je bio slučaj i na startu nove, pa je Čelsi rešio da "galebovima" plati neverovatnih 18.500.000 evra ne bi li pustili engleskog stručnjaka da promeni sredinu.

A sve to zvuči neverovatno kada se zna trenerski put Grejema Potera. On je u igračkoj karijeri nosio dresove Birmingema, Stouka, Sautemptona, Vest Broma, Redinga i brojnih drugih engleskih klubova iz nižih liga, ali nije imao previše dugoročnog uspeha. Već sa 30 godina je okačio "kopačke o klin". Dve godine kasnije je bio deo Svetskog prvenstva za žene 2007. kao tehnički direktor selekcije Gane, a uporedo je završavao studije na Univerzitetu Lids, gde je kompletirao masters studije u liderstvu i emocionalnoj inteligenciji.

Krajem 2010. godine dolazi do neverovatne ponude - Poter uz pomoć Grejeme Džounsa, svog prijatelja i asistenta Roberta Martineza u Svonsiju, dobija ponudu od ekipe Ostersundsa, tada švedskog četvrtoligaša. I tamo Poter ostaje od 2011. do 2018. godine u jednom od najneverovatnijih poslova koje je neki trener uspeo da ostvari.

Doveo je Ostersunds od četvrtog do prvog ranga, gde je klub prvi put stigao u svojoj istoriji. Odmah su završili na osmom mestu i sve oduševili lepršavim fudbalom, a naredne sezone su osvojili i Kup Švedske. To im je donelo izlazak na evropsku scenu, a on je tek bio neverovatan.

Poterov Ostersunds je prošao tri kola kvalifikacija, eliminisavši usput i slavni Galatasaraj, dok su u grupnoj fazi bili na drugom mestu, sa istim brojem bodova kao prvoplasirani Atletik Bilbao. Stigli su tako do 1/16 finala Lige Evrope, gde ih je eliminisao Arsenal i to uprkos tome što su Šveđani slavili usred Londona 2:1.

Ovaj stručnjak je poznat i po manje konvencionalnim metodama. Tako je svojevremeno u Ostersundsu vodio igrače da gledaju balet, a bilo je slučajeva i kada su igrači morali da napišu knjigu o njihovom putu koji ih je doveo u pomenuti klub. Čak je i naterao igrače da naprave svoj pozorišni komad, a sve kako bi učinio fudbalere hrabrijim na terenu, naviknutim da napuštaju zonu komfora.

Poter je uspehom u Ostersundsu konačno privukao pažnju u svojoj Engleskoj. Stigao je u Svonsi gde je odlično obavljao posao jednu sezonu, a onda 2019. preuzima Brajton i uspeva da ih učini vrlo nezgodnim članom Premijer lige. Sada kao čovek od 18.500.000 evra stiže u Čelsi da "gasi požar"...

