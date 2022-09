Čim je Vahid Halilhodžić dobio otkaz, on je vraćen u reprezentaciju.

Izvor: Profimedia

Vahid Halilhodžić je odveo Maroko na Svetsko prvenstvo u Katar, ali ih tamo neće voditi sa klupe. Nesposredno pred start takmičenja dobio je otkaz. I to je treći put da je otpušten pred veliko takmičenje, a po potezima napravljenim posle toga izgleda da je jasno i zbog čega, odnosno ko je glavni krivac za to.

U pitanju je fudbaler Čelsija Hakim Ziješ. Posle uručenja otkaza Halilhodžiću on je odmah dobio poziv za nacionalni tim i biće na spisku reprezentacije za pripremne utakmice pred Katar. U pitanju su dueli protiv Čilea (23. septembar) i Paragvaja (27. septembar). Oba susreta igraće se u Španiji.

Nije ovo veliko iznenađenje, pošto se Ziješ i Halilhodžić nikako nisu slagali u reprezentaciji. Vahid ga nije pozvao za Kup Afričkih nacija, tvrdio je da je nespreman. Savez Maroka tada nije reagovao, bio je na strani selektora, ali su se stvari promenile pred Mundijal. Navodno su pokušali da smire strasti i da pomire njih dvojicu, Halilhodžić nije želeo da pređe preko svoje reči i tako je došlo do razlaza, a Valid Regragui je odmah pozvao Ziješa.

"

To mi se događa već treći put, a to je previše. Nešto neobjašnjivo, s jedne strane. Ma ja znam šta je bilo, ali da se to ponovi treći put, kao da sam proklet. Nikome se to nije dogodilo, ni kao igraču ni kao treneru. Treba to shvatiti, svariti. To je čak i jedna vrsta sramote, šta će o meni misliti ljudi. A ja sam samo radio svoj posao i nisam dao da mi neko određuje ono što je moj posao. To je to", rekao je Halilhodžić nedavno, a Maroko se nalazi u grupi sa Belgijom, Hrvatskom i Kanadom.