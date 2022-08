Vrlo neprijatna situacija desila se komentatoru Marijanu Šapitu u Hrvatskoj.

Izvor: Profimedia

Hajduk iz Splita ispao je u plejofu kvalifikacija za Ligu konferencija od Viljareala, a tu utakmicu je na HRT-u prenosio Marko Šapit i zbog toga je dobio mnoštvo uvredljivih i pretećih poruka. Jedna fejsbuk stranica prenela je da je prenos počeo rečenicom:

"Dobrodošli na stadion najvećeg hrvatskog kluba." Iako je objava ubrzo obrisana, a administratori stranice su pričali kako im je profil hakovan, zbog toga je od navijača Dinama iz Zagreba Šapit dobio veliki broj uvredljivih i pretećih poruka!

Oglasio se i sam novinar HRT-a koji je bio vidno uzrujan i najavio je tužbu protiv onih koji su odgovorni za ovakav ispad.

"Sinoć su jazavci ili bolje rečeno idioti koji vode FB profil Prva Hrvatska Liga objavili post u kojem su me optužili da sam na početku prenosa utakmice Hajduk - Viljareal izjavio nešto što naravno nisam. Isprva sam se mislio uopšte ne baviti tim bednicima, ali s obzirom da situacija izmiče kontroli moram da reagujem. Sporni post ne želim da objavim, dovoljno se već proširio, samo ponavljam da je apsolutno lažan i neistinit. Ovo što vidite je njihov pokušaj popravka situacije. Bravo majstori super ste. Ma odlični! To što mene od sinoć vređaju i napadaju zbog vaše zajebancije, zlobe, gluposti ili lošeg smisla za humor to kao nema veze. E pa...ima veze! Svi koji imaju neki savet kako ovde da uteram pravdu i nateram gospodu ili gospodina da plati slobodno nek se jave. Ovima koji su vređali mogu samo da čestitam i poželim nastavak tih njihovih bednih života u kojima nemaju pametnijeg posla. Ovima koji su prijetili...njima nemam šta reći, s njima će razgovarati oni čija je to dužnost", objavio je Šapit.