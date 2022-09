Skandalozne informacije stižu o igraču Mančester sitija...

Izvor: Profimedia

Benžaman Mendi optužen je za osam silovanja! Fudbaleru Mančester sitija trenutno se sudi zbog napastvovanja žena, navodno je imao i sobu za silovanje! Stižu nove informacije o njemu i svemu što je radio, sada se oglasila još jedan devojka (19). Ona tvrdi da se probudila i videla Mendija na sebi...

Nije imala snage da dođe na sud i da se suoči sa Mendijem, već je putem video snimka svedočila o užasu koji je preživela. Ova devojka je jedna od tri koje su za sada javno ispričale o tome. Za to vreme Benžaman negira optužbe i tvrdi da sve one lažu.

Deojka je ispričala da je bila na žurki u Mendijevoj vili vrednoj 4,8 miliona dolara. To se dogodilo između 23. i 24 jula prošle godine. "Sećam se da sam se probudila posle žurke i da je on bio na meni", ispričala je devojka na sudu. Objasnila je da je bila u pijanom stanju, jer je pila šampanjac, tekilu i vino. Prema njenom opisu dešavanja, jedan njegov prijatelj joj je pomogao da dođe do sobe i tamo se presvukla, skinula je bikini i obukla drugačiji donji veš.

Pamti da je posle toga zaspala u jednoj od soba i da je u tom momentu bila sama. Potom je oko četiri ujutru osetila da je neko pored nje. "Spavala sam na strani i on je bio iza mene u tom momentu. Sećam se da sam mu rekla da ne želim to i da sam trenutno u menstruaklnom ciklusu. Tada je prestao i dodao mi je peškir", prepričala je devojka. Usledilo je pitanje policajca da li je imao bilo kakav razlog da veruje da je ona to želela. "Ne, ni u jednom trenutku mu nisam dala povod za to, nisam ga čak ni poznavala pre te žurke. Onda mi se javila drugarica i rekla mi je da ju je silovao, ali joj tada ništa nisam rekla", otkrila je devojka u svedočenju.