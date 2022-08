Trener zagrebačkog Dinama otvoreno je rekao da ga je sramota što igra na "Maksimiru".

Izvor: MN Press

Dinamo iz Zagreba uspeo je da se osmi put u istoriji kvalifikuje u grupnu fazu Lige šampiona pošto je na svom "Maksimiru" preživeo pravu dvosatnu dramu protiv norveškog prvaka Bode Glimta.

Uspeli su Norvežani da ostvare rezultat koji im garantuje produžetke (2:1), ali za više nisu imali snage pošto su Drmić i Bočkaj pogocima u poslednjih pet minuta trasirali put ka minimum 22 miliona evra koliko će zaraditi "modri", a ono što ih u ovom trenutku mori je što će ponovo biti osramoćeni u Evropi.

Ne misle na rezultat, nego na stadion "Maksimir" koji je jedan od najružnijih u Evropi, a iako se godinama već najavljuje rekonstrukcija, čak i rušenje i izgradnja novog - ponovo će Dinamo na ovom oronulom zdanju igrati Ligu šampiona.

"U Ligi šampiona ćemo se sramotiti, najveće evropske ekipe će dolaziti na stadion koji nije dostojan tog takmičenja koje će ugostiti", poručio je trener "modrih" Ante Čačić koji je više puta govorio o tome da Dinamo nema stadion koji je dostojan uspeha u poslednje dve decenije.

"Zahvaljujem igračima koji su me učinili najponosnijim čovekom na svijetu, rođeni sam Zagrepčanin, u dva pokušaja sam sa svojim klubom otišao u Ligu šampiona, s klubom u koji me pokojni otac Šime doveo kad sam imao pet godina. Teška utakmica za igrati, za voditi. Imali smo sjajno prvo poluvreme, sjajnog protivnika. Morali smo da napravimo promene zbog problema, herojska borba naših igrača, verovali smo da možemo - i uspeli smo. Stalno sam govorio, nismo odlagali utakmice, često smo rotirali i to smo sada naplatili. Svaki igrač je ulaskom s klupe dao svoj doprinos".

Podsetimo, Dinamo iz Zagreba će svoje protivnike u grupnoj fazi Lige šampiona saznati danas od 18 časova kada bude održan žreb u Nionu, a hrvatski prvak biće u poslednjem šeširu.