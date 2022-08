Kamerunski fudbaler Džozef Minala promenio je imidž tokom poslednjih osam godina i sada deluje mlađe nego na slici koja je pokrenula veliki skandal i otežala mu put u karijeri.

Izvor: Instagram/minalajosephmarie/printscreen

Svojevremeno je bio jedan od najtalentovanijih igrača u akademiji Lacija, ali već tada se pričalo da je on zapravo mnogo stariji nego što jeste. Po fizičkom izgledu, navijači širom sveta mislili su da Džozef Minala ima 42 godine, a ne 17 koliko se verovalo da ima kada se pojavio na fudbalskoj mapi. Nekoliko godina njegova krštenica bila je jedna od najzanimljivijih tema u Italiji, a čak su mu i veliki transferi propadali zbog toga.

Fudbaler iz Kameruna bio je namršten na čuvenoj fotografiji koja se u javnosti pojavila 2014. godine, kada je on po papirima imao samo 17 godina. Mnogi u to nisu poverovali...

"To je uništilo moju karijeri i uništava je i dalje", rekao je u septembru 2020. godine Džozef Minala, koji je iz rodnog Kameruna sa 16 godina stigao u Italiju. Igrajući za mali klub privukao je pažnju Napolija u kojem je bio na probi, a zatim ga je doveo Laciju u kojem je i postao svetski poznat.

Veliku karijeru nije uspeo da napravi, ali sada je ponovo u centru pažnje. Razlog ovog puta nije njegova godina rođenja već promena fizičkog izgleda. Minala ima novi klub - potpisao je za Olbia Kalčo, ekipu koja se takmiči u Seriji C. Na predstavljanju u novom klubu videli smo Džozefa bez pletenica po kojima je bio prepoznatljiv prethodnih godina. Sada je ošišan veoma kratko i sudeći po njegovom fizičkom izgledu - ne deluje kao čovek koji ima oko 45 godina.

Na fotografiji je imao zvanično 17 godina.

Izvor: Instagram/Joseph Minala/Screenshot

"Kamerunski vezni igrač, rođen u Juandeu 24. avgusta 1996. godine potpisao je ugovor s Olbijom koji važi do 30. juna 2023. godine", naveo je njegov novi klub. Minala bi trebalo dobro da se snaće u novoj sredini jer je i prethodne sezone igrao u trećem rangu italijanskog fudbala, ali za ekipu Lućezea. Pre toga bio je Laciov fudbaler na pozajmicama u Bariju i Latini, zatim je tri godine igrao za Salernitanu, a nastupao je i u Kini za ekipu Ćingdao.

"Imao sam priliku da odem u Francusku, da igram za Pari sen Žermen, ali to se nije potrefilo. Mislim da bi danas imao drugačiju karijeru. Nekad ljudi ignorišu to da sam dobar igrač i gledaju me samo kroz taj kontroverzni aspekt", rekao je svojevremeno Džozef Minala, za kojeg Fudbalski savez Italije nije utvrdio da je kršio propise i igrao sa lažnim dokumentima.