Danima se u čitavoj Evropi priča o suđenju francuskom fudbaleru Benžamanu Mendiju, koji je optužen za silovanja i seksualne napade.

Izvor: Profimedia/The Sun/News Licensing

Sudski proces protiv nekadšanjeg fudbalera Mančester sitija Benžamana Mendija svakodnevno šokira javnost u Engleskoj, a svako novo svjedočenje njegovih žrtava - a tokom poslednjeg čuli su se i detalji samog napada - detaljnije pokazuje mračnu stranu iz života lijevog beka. Podsjećamo, Mendi i njegov prijatelj Luj Saha Maturi suočavaju se sa optužbama čak 13 djevojaka koje su preživjele seksualni napad u kući poznatog fudbalera.

Njih dvojica su ih zajedno odvlačili u vilu u udaljenoj oblasti Češir, gdje su na ulazu ostavljale mobilne telefone, a kasnije su morale da zamole zaposlene da im otključaju ulaznu kapiju kako bi napustile imanje. Tokom boravka na njemu prolazile su kroz torturu, pošto je Benžaman Mendi u kući imao specijalnu sobu za silovanja!

Te detalje na sudu otkrile su žrtve, a svjedočenje jedne od njih prethodnih dana zgrozile je porotnike, ali i one koji prate suđenje francuskom igraču koji je sa reprezentacijom bio šampion svijeta. Očigledno Benžama Mendi ima i vrlo poremećen um, zbog kojeg je djevojke gledao kao izazov, a silovanje kao takmičenje sa svojim prijateljem!

"Osjećala sam da mi je to najduži dan u životu... Tijelo mi je bilo napeto. Bila sam u bolovima", počela je priču djevojka koja je bila žrtva francuskog fudbalera.

Djevojka koja je svjedočila posjetila je vilu francuskog fudbalera i tamo bila žrtva seksualnog napada, pošto nije uspjela da se odbrani od Mendija. Iako je bilo jasno da ne želi ništa sa njim, Francuz je prešao granicu i neprikladno je dodirivao po tijelu...

"Uhvatio me je za vaginu. Imala sam donji veš, ali sam osjetila njegove prste na svojim intimnim djelovima. Rekla bih da je to potrajalo nekoliko sekundi. Napravio je nepristojan gest, simulirao je lizanje. Isplazio je jezik kao da želi da liže moje tijelo", dodala je djevojka.

Ona nije mogla da napusti vilu istog trenutka i morala je preko noći da ostane na imanju, isto kao i sve ostale žrtve. Pokušala je da izbjegava kontakt sa Benžamanom Mendijem, ali ni to nije bilo moguće.

"Nastavila sam da pijem i držala sam se podalje od njega, čak i dok smo bili u bazenu. Prišao mi je i povukao me ka svom licu. 'Izgledaš bolje kada se smiješ', rekao mi je. Odgovorila sam mu da se više neću nasmijati. 'Zašto si ljuta?', dodao je. Odgovorila sam mu da mi se nije svidjelo to što me dodiruje. Počeo je da se izvinjava, pominjao je i Boga. Znam da je ono što se meni desilo ništa u odnosu na ispovijesti drugih djevojaka", ispričala je ona na kraju.