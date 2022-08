Prva poruka trenera Crvene zvezde posle ispadanja u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona

Izvor: TV Arena sport premium

Crvena zvezda je tragično remizirala u revanšu plej-ofa za Ligu šampiona protiv Makabi Haife - autogolom Milana Pavkova u finišu utakmice. Na taj način, srpski šampion ostao je bez plasmana u najjače takmičenje i moraće u Ligu Evrope.

Posle utakmice, trener Zvezde Dejan Stanković dao je kratku izjavu za TV Arena sport.

"Teško je i pričati i analizirati. Teško je palo svima, jer do tog nesretnog gola u zadnjim sekundama išlo je kako smo zamislili, ali fudbal je nepredvidljiv. Jednostavno, iz naše greške... Ali, kad se analizira, svi smo pogriješili i svima nam je krivo i teško. Hvala navijačima što nisu odustali do zadnjeg momenta. Detalji su odlučili ko ide dalje, sad su detalji odlučili da to bude Makabi. Ostaje nam da se borimo u prvenstvu, da igramo Ligu Evrope, koje nije malo takmičenje, ali teško je.

Vidi opis STANKOVIĆ TEŠKO PODNIO: "DO TOG NESREĆNOG GOLA..." Igrači Zvezde pali na teren, trener ih dizao jednog po jednog! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 23 / 23

Nisam održao govor, išao sam od jednog do drugog, govorio da ne leže na travi i da dignu glave. Fudbal će se igrati, život ide dalje, svima u klubu nam je teško i klrivo, ali moramo da budemo jaki. Ostaće nam velika žal za prilikom jer smo imali sve u svojim rukama"