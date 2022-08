Trener Borca iz Banjaluke Nenad Lalatović komentarisao situaciju u Partizanu i poručio crno-belima šta bi trebalo da urade.

Izvor: Youtube/RTRS vijesti/MN press

Kriza u Partizanu nedeljama je u centru pažnje ljubitelja fudbala, a trener Borca iz Banjaluke i veliki rival crno-belih Nenad Lalatović otvoreno je poručio kako bi on spasavao klub iz Humske.

Srpski trener je u izjavi za Radio-televiziju Republike Srpske otkrio da bi se na mestu uprave Partizana zadužio, investirao taj novac u tim i svesno rizikovao u sezoni u kojoj srpski fudbal šalje dva tima u Ligu šampiona - prvaka direktno, a viceprvaka u kvalifikacije.

"Da sam ja uprava Partizana, izašao bih i javno bih rekao da hoću da pravim pozajmicu od pet, sedam miliona evra. I sedam miliona bih uložio u igrače, zadužio bih se ako treba. Neka mi propadne investicija, ali bih znao da ulažem u to da bih učestvovao u Ligi šampiona, jer Liga šampiona mi donosi 30 miliona evra. Neshvatljivo mi je da se Partizan najslabije pojačao, a da ima takvu sezonu ispred sebe, koja donosi ogroman profit", rekao je Lalatović.

"Da bi se ostvario taj profit, mora da se uloži debelo. Kad uložiš debelo, dovedeš prava pojačanja koja zaslužuju da igraju u Partizanu i koja mogu da donesu nešto Partizanu. I tih sedam miliona uložiš, a ako uđeš u Ligu šampiona zaradio si 23 miliona i tih sedam miliona si vratio. Mora se rizikuje da bi se uspelo. Crvena zvezda plaća debelo. Doveli su Pešića, ko zna koliki ugovor ima, doveli su Kangvu... Zamislite kakvi su to igrači, sa kakvim ugovorima. To mora da radi Partizan"

Poznato je veliko rivalstvo Nenada Lalatovića i Partizana, kao i to da je uvek dočekivan uvredama u Humskoj. Trener Borca i bivši kapiten i šef struke Crvene zvezde kaže da nema problem sa tim, već da uživa u takvim okolnostima.

"Ja moram da kažem da stvarno nemam sukob, uživam u tim utakmicama, verujte mi. Pred te utakmice znam da me čeka haos tamo, idem i baš me briga, neka vređaju, to mi daje dodatni motiv. I onda sam još srećniji kad ih pobedim".

Crno-beli su veoma loše počeli sezonu, sredinom avgusta već zaostaju sedam bodova za Crvenom zvezdom u sezoni sa najvećim ulogom do sada, a u Evropi su poraženi u dvomeču protiv AEK-a sa Kipra, pa ih od četvrtka očekuju utakmice protiv Hamruna sa Malte. Spas crno-belih od ove subote je u rukama novog trenera Gordana Petrića, koji se prvi put obratio javnosti sa novog mesta iz Sportskog centra Partizan - Teleoptik.